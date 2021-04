Domenica In, anche Piera Maggio e Gregoraci tra gli ospiti della nuova puntata

Domenica In taglia il traguardo della trentaduesima puntata, in onda il prossimo 25 aprile. Le anticipazioni confermano che tra gli ospiti del nuovo appuntamento ci sarà anche Piera Maggio, la madre di Denise Pipitone, la cui sparizione è tornata alla ribalta della cronaca nazionale (e non solo) in seguito alle note vicende collegate al programma russo Lasciali parlare. L’intervista della padrona di casa Mara Venier alla signora Maggio segue quella concessa dalla madre di Denise alla trasmissione Chi l’ha visto, tra le prime a occuparsi del caso quando nel 2004 la bambina sparì nel nulla a Mazara del Vallo.

Tutti gli ospiti di Domenica In del 25 aprile 2021

Oltre a Piera Maggio, gli ospiti della puntata del 25 aprile di Domenica In saranno le attrici Claudia Pandolfi e Rocio Munoz Morales, insieme alla showgirl Elisabetta Gregoraci.

Le prime due figurano nel cast di Chiamiami ancora amore, la nuova fiction di Rai 1 diretta dal regista Gianluca Maria Tavarelli, con protagonisti tra gli altri anche Simone Liberati e Greta Scarano. La serie televisiva debutterà con ogni probabilità dal prossimo 3 maggio, rimpiazzando al lunedì gli episodi de La fuggitiva.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

La Gregoraci, invece, tornerà nel salotto di Domenica In dopo tre anni, quando venne intervista dalla Venier dopo la fine del matrimonio con Flavio Briatore. La nota soubrette televisiva è reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip 5, dove ha messo in mostra una spiccata personalità. Oggi la Gregoraci è tornata a condurre la vita di sempre, ma c’è chi è pronto a scommettere di un suo possibile ritorno di fiamma con l’ex marito: riuscirà Mara a strappare una battuta all’ospite riguardo questo tema?

Gli altri ospiti del contenitore domenicale di Rai 1 saranno il ministro della Salute Roberto Speranza, il giornalista Aldo Cazzullo, la virologa Maria Rita Gismondo e il professor Fabrizio Pregliasco. Insieme a loro Domenica In dedicherà ampio risalto agli ultimi aggiornamenti sul Covid. Di particolare interesse la posizione della Gismondo, che negli ultimi giorni ha messo in guardia la popolazione sul fatto che la variante nigeriana da poco rinvenuta al Sacco di Milano non sia coperta dagli attuali vaccini su cui si basa la campagna di vaccinazione in Italia.

Potrebbe interessarvi anche: LOL – Chi ride è fuori, spuntano fuori i primi nomi per la seconda stagione