Sabrina Ferilli torna in Rai? Il direttore di rete ha messo gli occhi su di lei

Dopo l’ospitata di Sabrina Ferilli a Domenica In, nella puntata andata in onda il 18 aprile 2021, sono trapelate delle voci alquanto interessanti che riguardano l’attrice. Stando a quanto emerso in queste ore, infatti, pare che il direttore di rete Stefano Coletta stia pensando di affidare alla protagonista romana un posto molto importante.

Al momento non si conoscono i dettagli del ruolo che la protagonista dovrebbe andare a ricoprire, ma ciò che è emerso è che pare si tratti di un nuovo progetto. Scopriamo che cosa avrebbe detto il direttore e quali sono le indiscrezioni trapelate sull’argomento.

Le ultime apparizioni in Rai di Sabrina Ferilli

Sabrina Ferilli è tra i volti del mondo dello spettacolo più amati di sempre. La protagonista si è sempre contraddistinta per il suo modo di fare schietto e sincero, qualità che pare si sia cucita addosso, sta di fatto che le lascia trapelare anche quando recita. Ad ogni modo, il suo essere estremamente versatile la rende adatta a ricoprire qualunque tipo di ruolo. Per tale ragione, pare che il direttore di Rai 1 abbia messo gli occhi su di lei.

L’ultima apparizione di Sabrina Ferilli in Rai, a parte l’ospitata da Mara Venier, risale all’anno 2018. In tale occasione la donna condusse “Storie di genere“, il programma incentrato sui delicati temi quali la transessualità e l’identità di genere. Quest’anno, inoltre, era previsto un ritorno della Ferilli nella rete della tv di stato per condurre una trasmissione legata alla violenza sulle donne. A tale evento avrebbero dovuto prendere parte anche Maria De Filippi e Fiorella Mannoia, ma poi qualcosa è andato storto.

Il direttore Rai starebbe lavorando ad un progetto

Ad ogni modo, il direttore Stefano Coletta pare non abbia intenzione di lasciarsi scappare nuovamente Sabrina Ferilli. La donna, infatti, potrebbe prendere parte molto presto ad un progetto molto importante che andrà in onda su Rai 1. Per adesso, però, non si conosce il tipo di format a cui dovrebbe prendere parte la protagonista. Tra le ipotesi in ballo c’è chi ha pensato che possa trattarsi di Sanremo 2022, chi di un varietà e chi, ancora, di una fiction.

Ricordiamo che, di recente, l’attrice si è resa protagonista della serie tv formata da tre puntate chiamata Svegliati amore mio, che è andata in onda su Canale 5, ed ha riscosso un numero di ascolti molto elevato. Per tale motivo, non ci resta che attendere per vedere cosa abbia in mente il direttore a riguardo.

Fonte: Bubinoblog