Chi vincerà MasterChef 10 Italia? Il favorito, l’outsider e l’altro

Il cooking show in onda su Sky Uno sta volgendo al termine. Giovedì 4 marzo andrà in scena la dodicesima e ultima puntata di MasterChef 10, la prima edizione registrata durante la pandemia di Covid-19. A concorrere alla vittoria finale sono rimasti in otto: a tre puntate dalla conclusione chi sarà eletto vincitore di MasterChef 10 Italia? Noi un’idea ce la siamo già fatta, e vorremmo condividerla con voi per sapere cosa ne pensate. In questo articolo non troverete però soltanto il favorito per il successo, ma anche l’outsider e “l’altro” (capirete più in là a chi ci stiamo riferendo), perché – diciamo così – ci piace vincere facile.

Vincitore MasterChef 10 Italia, chi è il favorito

Sette prove vinte, quattro in brigata e tre individuali, fin qui condivide con un altro concorrente il miglior score della decima edizione in termini assoluti. Sì, secondo noi il favorito per la vittoria della finale di MasterChef 10 Italia è Antonio Colasanto, lo studente universitario di 26 anni originario di Pisa. Ad oggi è suo il percorso più regolare tra tutti gli altri aspiranti chef rimasti nella masterclass: si è trovato tra gli ultimi una sola volta (nella seconda parte della quinta puntata), per il resto soltanto piazzamenti positivi per il dottorando piemontese.

Si è perfino preso il lusso di aggiudicarsi Mystery Box e Invention Test nella stessa puntata (la settima), acquisendo di fatto l’immunità per la prova successiva (lo Skill Test). Un’autentica prova di forza quella messa in campo da Antonio, che in più di un’occasione ha mostrato talento, coraggio e ispirazione nelle puntate del talent culinario andate in onda fino ad oggi, ricevendo i complimenti da parte dei tre giudici del programma.

Non è nemmeno un caso che sia sempre stato tra i migliori concorrenti durante la Mystery Box, aggiudicandosene una e piazzandosi due volte secondo, a dimostrazione di come possieda un’alta dose di fantasia e intelligenza: tutte componenti necessarie per diventare un giorno vincitore di MasterChef 10 Italia.

Chi è Antonio Colasanto

Prima di partecipare alla decima edizione di MasterChef, Antonio Colasanto si è laureato in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche con il massimo dei voti. La passione per la cucina lo ha poi portato a continuare gli studi universitari iniziando il percorso di dottorato in Chimica degli alimenti. Originario di Pisa, oggi vive a Novara insieme alla fidanzata Francesca: i due si sono conosciuti dieci anni fa in terza superiore e da allora non si sono più lasciati. Tra le altre cose, Francesca era presente anche durante i Live Cooking di MasterChef, quando Antonio ha stupito per la prima volta i giudici del cooking show guadagnandosi un meritatissimo grembiule bianco.

Oltre alla cucina e allo studio, la terza grande passione di Antonio è la pesca. Nella scheda ufficiale caricata sul sito del programma apprendiamo che da tempo il 26 enne di Novara si informa su quali siano le migliori tecniche di cottura per esaltare il pesce stesso: chissà che non sia proprio Antonino Cannavacciuolo ad aiutarlo in un prossimo futuro, magari dopo averlo festeggiato come vincitore di MasterChef 10. Pensate anche voi sia un’ipotesi più che credibile?

Vincitore MasterChef 10 Italia: l’outsider

Il secondo nome più forte è quello di Irene Volpe. Studentessa di 21 anni originaria di Roma, Irene ha avuto un percorso in crescendo, fino all’exploit della semifinale, quando è riuscita nell’impresa di aggiudicarsi in serie Mistery Box, Invention Test e Prova in esterna. E se nelle prime uscite i telespettatori la ricordavano più per il colore bizzarro dei capelli che per i suoi piatti, ora in molti iniziano a credere che possa essere davvero lei la possibile vincitrice di MasterChef 10: nella finale di giovedì 4 marzo si scontrerà con Antonio, Francesco e Monir, dopo l’eliminazione di Azzurra durante l’undicesima e penultima puntata.

Guardando alle mere statistiche, Irene è la concorrente che ha vinto più prove individuali rispetto agli altri finalisti, con quattro successi contro i tre di Antonio. Se a questi si aggiungono poi le vittorie in brigata, Irene sale a sei primi posti, seconda dietro soltanto ad Antonio, leader con sette affermazioni. Ne ha fatto di strada Irene, da quei panini farciti in maniera divina in occasione delle Sfide di inizio programma, dopo non aver convinto al 100% Antonino Cannavacciuolo ai Live Cooking: ora, raggiunta la finale con un clamoroso exploit, è la concorrente per certi versi con meno pressione addosso. Sarà lei la vincitrice?

Spoiler sul vincitore di MasterChef 10 Italia: l’altro

E se fosse un altro il vincitore di MasterChef 10 Italia? Un paio di giorni fa c’è stato un incredibile spoiler sul presunto primo classificato all’edizione di quest’anno. “L’altro” sarebbe Francesco Aquila. Tutto è nato da un commento postato su Instagram sotto una foto di Francesco che recitava “campeon” (campione in spagnolo). A postare il commento è stato Carlos Alba, quinto classifica alla settima stagione di MasterChef in Spagna, che si autodefinisce chef delle celebrità. Francesco ha risposto con le mani giunte in segno di ringraziamento, senza aggiungere null’altro.

Al momento, il percorso del 34 enne di Bellaria-Igeria Marina (ma originario di Altamura), maître come professione, è stato un po’ altalenante per usare un eufemismo. Nonostante sia dotato di un grande estro, in più di un’occasione ha deluso i giudici presentando piatti non altezza delle aspettative. Nelle ultime due puntate, ad esempio, si è sempre piazzato tra gli ultimi, nonostante una vittoria nella prova Mystery Box dell’ottava puntata. Sul piano del talento è forse il concorrente più dotato tra tutti quelli rimasti in gara: gli basterà per portare a casa il premio di centomila euro in gettoni d’oro che spetta al vincitore di MasterChef 10 Italia?

Fateci sapere cosa ne pensate e chi, secondo voi, è il favorito per la vittoria finale.