Stasera in tv, Le Iene e Primo Appuntamento non andranno in onda: ecco il motivo

Stasera in tv i palinsesti sono stati un po’ cambiati: non si tratta di una novità dell’ultimo minuto, già da diversi giorni vi sarete accorti che alcuni programmi non andranno in onda come di consueto. Il motivo è semplice: l’inizio del Festival di Sanremo, come ogni anno, tende a far slittare alla settimana successiva gli appuntamenti che sono stati fissi fino a questo momento. Leggiamo insieme quali sono le due trasmissioni che più di altre salteranno la messa in onda per questa settimana.

Primo Appuntamento edizione 5 non andrà in onda stasera 2 marzo 2021

Primo Appuntamento, il programma che viene condotto da Flavio Montrucchio e che è giunto alla quinta edizione stasera, 2 marzo 2021, non verrà mandato in onda a “causa” della prima serata di Sanremo 2021 e al suo posto verrà trasmessa una replica sempre della stessa trasmissione.

Stasera in tv alle ore 21:20 su Real Time andrà in onda la replica della 17^ puntata della quarta stagione di Primo Appuntamento: vediamo insieme le coppie che hanno preso parte a questo episodio.

Primo Appuntamento: quali sono le coppie della replica del 2 marzo 2021

Lucio e Vivienne, saranno due dei protagonisti del ristornate diretto da Montrucchio. Lui ha 18 anni ed è un ex cantante neo-melodico “famoso a Napoli e un po’ anche in Italia e all’estero”; lei, invece, si chiama “Lady Leopard” su Instagram perché si definisce una fanatica del leopardato, ha studiato canto e il suo sogno era proprio quello di fare la cantante. Sogno che, però, è rimasto tale perché è molto difficile riuscire a realizzarlo.

Altre due coppie protagoniste stasera saranno Martina e Marco: lei è una ragazza romana che tutti definiscono come “rompiscatole”; lui, invece, è titolare di piante d’orto e si autodefinisce creativo e che adora fare ricerche su semi particolari che non tutti conoscono.

Il Conte e Ambra sono altre due coppie protagoniste che vedremo nella replica de programma Primo Appuntamento: lui è di Siena ed è un “Conte”, la madre era una nobile, ha molte proprietà in Italia e vive sul lago di Bolsena; lei, invece, è appassionata di body-building e ha partecipato anche a gare del campionato italiano piazzandosi al secondo posto. A concludere le coppie che hanno preso parte a questa puntata che vedremo in replica è Marco: impiegato, ragazzo omosessuale che incontrerà un altro uomo molto estroverso.

Primo Appuntamento 5, comunque, riprenderà la regola messa in onda a partire da martedì 9 marzo 2021.

Il programma Le Iene non andrà in onda stasera in tv 2 marzo 2021

Stasera, 2 marzo 2021 Le Iene non andranno in onda: anche “Mediaset” ha deciso di non scontrarsi contro la prima puntata della settantunesima edizione del Festival di Sanremo. Questa pausa, ovviamente, sarà solo momentanea: a partire da martedì 9 marzo, infatti, Nicola Savino e Alessia Marcuzzi torneranno al timone della conduzione del programma. Questa sera, alle ore 21:20 su Italia Uno, verrà mandato in onda lo speciale “Un anno di Covid” che è stato già trasmesso a dicembre.

Di cosa parla lo speciale de Le Iene “Un anno di Covid”?

Lo speciale “Un anno di Covid” che vedremo stasera in tv sarà condotto dall’inviato de Le Iene Gaetano Pecoraro: “la iena”, come viene riportato anche sul sito ‘dituttounpop’, ha descritto questa costola del programma di Italia 1 come un tentativo di tracciare una prima riga e di capire di più su tutto quello che è successo in Italia e nel mondo da un anno a questa parte.

Un anno di Covid sarà diviso in due parti: nella prima si parlerà di quanto accaduto a Wuhan e di come è stata gestita l’emergenza in Cina; nella seconda, invece, si passerà a raccontare di come ha agito l’Italia e di come ha reagito il sistema sanitario nostrano. Spazio anche a interviste, racconti e immagini per ripercorrere come il Coronavirus abbia sconvolto il mondo a livello sociale. Non può mancare, ovviamente, sulla parte finale dello speciale, un approfondimento sulla malavita organizzata e la sanità e come questo “sistema” ha agito dal punto di vista finanziario.