C’è Posta per Te, Lorenzo Insigne ospite: è lui il regalo di Nicola ai genitori

Lorenzo Insigne è stato l’altro ospite nell’ultima puntata di C’è Posta per Te andata in onda ieri sera, sabato 27 febbraio 2021, in prime time su Canale 5. Il calciatore e capitano del Napoli è stato il regalo e la sorpresa che Nicola ha voluto fare ai suoi genitori: Bruno e Carmela, tifosi del Napoli, partenopei trapiantati a Torino, che hanno perso il sorriso da quando la figlia Patrizia è morta a causa di un tumore.

Il ragazzo ha scritto a C’è Posta per Te per chiedere ai genitori di farsi forza nonostante sia difficile e ha chiesto l’aiuto di Maria De Filippi per far incontrare alla madre e al padre il loro idolo, ovvero Lorenzo Insigne. Nicola ha scritto una lunga, emozionante e commovente lettera dove ha cercato di esternare l’amore verso i genitori e ha provato ad esortarli a ritrovarsi perché da quando la figlia Patrizia se ne è andata non sono più gli stessi.

Lorenzo Insigne, non appena la De Filippi ha iniziato a leggere la lettera scritta da Nicola e a raccontarne i particolari, non è riuscito trattenere l’emozione e si è commosso per tutta la durata della storia

“Patrizia era una persona speciale e so che vi manca tanto (…) So anche che non sono come lei, ma sono qui, stasera, per provare a dare una piccola gioia al vostro cuore. Voi, solidi e sempre accoglienti, non vi meritavate questo dolore. Nulla è valso a trattenere Patrizia, nonostante la sua forza, il suo entusiasmo, la sua personalità vulcanica e profonda come il mare (…)

Siamo stati al suo fianco per tanto tempo ed io mi struggo per non essere riuscito a salvarla. Stiamo a tavola, seduti uno di fronte all’altro, senza parlare e senza ridere da troppo tempo. Mamma, papà, torniamo a vivere (…) Io vi amo tantissimo e siete le persone che stimo di più al mondo. Oggi deve essere un giorno di festa. Guardate le scale, sta scendendo una persona speciale, ed è solo per voi (…)”