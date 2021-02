C’è Posta per Te, Maria De Filippi perde le staffe: non c’è un cavolo da ridere

Nella puntata di stasera, sabato 27 febbraio 2021, di C’è Posta per Te è andata in onda la storia di Danilo e Rosy: l’uomo ha cercato di riallacciare il rapporto con la figlia Martina. I due hanno interrotto il legame familiare da quando la ragazza ha iniziato frequentare Francesco, poco più che vent’enne, con cui è ancora fidanzata e dal quale aspetta un bambino. A scrivere alla trasmissione condotta da Maria De Filippi, dunque, è il papà di Martina, che è stato accompagnato dalla sua seconda moglie, con cui la ragazza ha vissuto fino a poco prima di innamorarsi perdutamente del suo attuale compagno.

“Ciao Martina, questa situazione mi fa stare tanto male…” Questa è la storia di un padre che vorrebbe recuperare il rapporto con sua figlia! #CePostaPerTe pic.twitter.com/asQKhsgHmM — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) February 27, 2021

La lettera è stata indirizzata anche a Francesco e alla mamma di lui, Katia. Danilo, da quanto ha raccontato, ha risposto male al figlio della donna perché non ha un lavoro che gli permette di mantenere una famiglia e perché, secondo lui, prima di mettere al mondo un bambino bisogna pensarci bene e mettere dei soldi da parte per poterlo crescere. Katia si è risentita di come è stato trattato il figlio e del fatto che non è mai stato accettato da Danilo e questo ha spinto Martina ad andare via di casa, a trasferirsi a casa di Francesco, e dopo diverse litigate avute con il padre a non parlargli più.

C’è Posta per Te, Maria De Filippi spazientita nei confronti di Martina

Danilo ha chiesto scusa a Francesco per come lo ha trattato quel giorno e per non averlo accettato come avrebbe dovuto, le stesse parole le ha rivolte a Katia, mamma del ragazzo e poi, principalmente, ha cercato di dichiarare tutto il suo amore paterno che prova nei confronti della figlia Martina.

Fino a questo punto, i 5 protagonisti della storia di C’è Posta per Te, sembravano essere abbastanza calmi fino a quando, ad un tratto, gli animi si sono scaldati e Danilo ha incolpato la mamma di Francesco di non volere la pace tra lui e la figlia e ha detto a Francesco che avrebbe dovuto pensarci, prima di mettere incinta la figlia perché non è normale che dopo solo 3 mesi di frequentazione un genitore si ritrova con la figlia in dolce attesa.

L’atteggiamento aggressivo dell’uomo e le incomprensioni nello studio di C’è Posta per Te aumentano e le due parti, anziché chiarirsi e venirsi incontro, con l’ausilio di Maria, sembrano essere sempre più distanti: il padre di Martina continua a dire che è colpa di Francesco e di Katia se la figlia non vuole fare pace con lui. Maria De Filippi, però, ha sbottato nei confronti di Danilo dicendo che non è colpa della donna se Martina non vuole fare pace con lui, che la figlia ha una sua testa per ragionare e se non vuole fare la pace con lui, evidentemente, non le interessa recuperare il rapporto e non ha un sentimento così forte nei confronti del padre come si credeva.

Martina, dal canto suo, vedendo il padre agitarsi e perdere la pazienza per le bugie che secondo lui dicono Katia e Francesco, scoppia a ridere e a questo punto la De Filippi perde totalmente la pazienza nei confronti di Martina e ha rincarato la dose rimproverandola e dicendole “secondo me non c’è un cavolo da ridere“. Effettivamente la situazione era al quanto critica e la risata per stemperare è sembrata inopportuna non solo alla conduttrice di C’è Posta per Te, ma anche al pubblico in studio e al popolo del web. A questo link, comunque, potete rivedere la storia nella sua interezza con i momenti specifici che vi abbiamo scritto.

Martina, Francesco e Katia hanno chiuso la busta, negando a Danilo e Rosy la possibilità di riabbracciarsi. Maria De Filippi ha fine storia ha consigliato a Francesco di fare l’uomo e di incontrare il papà di Martina anche se la figlia non vuole, per dimostrare che è maturo e che le cose si possono risolvere.