Il Segreto, anticipazioni 28 febbraio: Alicia in pericolo

L’ascesa politica creerà solo problemi ad Alicia a Il Segreto. Le anticipazioni relative alla puntata in onda domenica 28 febbraio, rivelano che la ragazza sarà in grave pericolo a causa della setta degli Arcangeli. Questi ultimi si riuniranno e proporranno un attentato ancora più forte di quello che ha sconvolto i cittadini de La Puebla. Nel frattempo, Isabel parlerà a Jean Pierre a Tomas e Adolfo e dirà loro che lui l’ha aiutata a sopportare il peso del matrimonio con Simon Castro. Intanto, Adolfo confiderà al fratello di avere il timore che il figlio che aspetta Marta sia suo e poi litigherà con Ramon. Infine, Iñigo risulterà ancora scomparso mentre Dolores sarà in ansia per la piccola Belen.

Il Segreto, spoiler 28 febbraio: Adolfo e Ramon si prendono a pugni

Le anticipazioni Il Segreto inerenti l’episodio in onda domenica pomeriggio, rivelano che Isabel parlerà di Jean Pierre a Tomas e Adolfo. La donna, dirà ai figli che senza di lui, non avrebbe mai potuto sopportare il peso del matrimonio con Simon Castro.

Nel frattempo, Adolfo si confiderà con suo fratello Tomas e dirà lui di temere che il figlio che Marta porta in grembo possa essere suo e non di Ramon. Poco dopo, il ragazzo avrà un litigo con il marito della Solozabal e nel corso di un confronto molto aspro, arriveranno a prendersi a pugno.

Il Segreto, trama 28 febbraio: Alicia in grave pericolo

Alicia è ormai il sindaco di Puente Viejo e ciò comporterà non solo responsabilità, ma anche pericoli. Il capitano Huertas, infatti, metterà in allarme la ragazza dicendole che potrebbe trovarsi presto in grave pericolo. Il militare purtroppo avrà ragione, in quanto, gli Arcangeli si riuniranno e Isabel (la marchesa è uno dei membri della setta) proporrà un attacco ancor più violento di quello che ha causato morte e paura a La Puebla.

Poco dopo, la scomparsa di Iñigo non si risolverà ancora e la Guardia Civile deciderà di iniziare ad indagare sul caso visto che l’uomo ancora non si trova. Più tardi, Hipolito farà fatica a tenere a bada sua madre Dolores, la quale sarà fuori controllo a causa dei problemi della nipotina Belen.