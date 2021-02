WandaVision la seconda stagione si farà?: parla il presidente della Marvel Studios

Mancano solo due settimane alla fine della serie tv WandaVision che viene trasmessa in esclusiva su Disney Plus e in molti fan si stanno chiedendo se ci sarà o meno una seconda stagione. La verità, secondo quello che si è potuto intuire, è che la serie potrebbe, come non potrebbe, avere dei nuovi episodi. Quindi qual è la risposta in merito ad una nuova stagione di WandaVision?

In questo articolo avevamo scritto quale poteva essere il possibile destino dei figli di Scarlet Witch e nel mentre, il Presidente di Marvel Studios Kevin Feige ha provato a dare qualche risposta sulla possibile seconda stagione di WandaVision e, interrogato a tal proposito, non ha comunque saputo dare risposte definitive e certe.

La seconda stagione di WandaVision si farà?

Il Dirigente della Marvel Studios, Kevin Feige ha detto che per il momento non ci sono piani per una seconda stagione di WandaVision e che molto di quello che arriverà in futuro dipenderà dalla storia delle serie tv e dei film Marvel futuri. Sembrerebbe, infatti, che non siano stati pianificati ancora episodi futuri, anche se la protagonista interpretata da Elizabeth Olsen ha confermato che apparirà in Doctor Strange 2. Pertanto, è verosimile ipotizzare che il proseguo della storia potrebbe avvenire per vie traverse e in altri modi. Il Presidente Feige, inoltre, ha rivelato anche altri dettagli.

“(…) Sono stato a Marvel troppo a lungo per dire un ‘sì’ o un ‘no’ definitivo a qualcosa (…) Il bello del MCU è che è pieno di crossover tra serie e film. A volte una serie ha una stagione 2, altre volte invece la storia prosegue in un film per poi tornare a una serie (…)”

Insomma: ancora non è sicuro se ci sarà o meno una seconda stagione di WandaVision o se, invece, la storia proseguirà in altri modi. Forse è troppo presto per capirlo, ma i fan non vedono loro di saperne di più.

