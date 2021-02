Luca: il nuovo film Disney-Pixar ambientato in Liguria, tra pesto, focaccia e gelati.

Luca è l’attesissimo nuovo film d’animazione della Pixar e diretto da Enrico Casarosa che sarà ambientato in Italia e, più precisamente nella riviera ligure. È la prima volta che un lungometraggio viene diretto da un nostro connazionale e la decisione di ambientarlo in Liguria non è casuale dal momento che Casarosa è genovese. Uno scenario mozzafiato che mostrerà a tutto il mondo la bellezza di uno dei tanti nostri fiori all’occhiello, ossia le incantevoli Cinque Terre.

Il film d’animazione Luca sarà diretto per la prima volta da un italiano, Enrico Casarosa, che è stato candidato all’oscar per il film “La Luna”. La produzione, invece, sarà affidata a un uomo che ha sfornato pellicole dal calibro di “Lava” e “Cars 3”, ovvero Andrea Warren. Ma quando esce il nuovo film Luca e qual è la trama? Scopriamolo insieme!

Di cosa parla Luca, il film Disney Pixar

La trama racconta la storia di un giovane ragazzo che vive un’esperienza di crescita personale durante una indimenticabile estate tra gelati, pasta e corse in scooter.Il protagonista, Luca, condividerà queste avventure ambientate in Liguria con il proprio migliore amico e, insieme, dovranno affrontare le minacce che proveranno a rovinare la loro estate: dei mostri marini di un altro mondo, infatti, si trovano appena sotto la superficie dell’acqua. Cosa accadrà? Vi lasciamo con il primo poster del film animato, lo trovate di seguito, che è stato recentemente pubblicato.

Luca: l’official teaser del film Disney Pixar

In attesa del trailer ufficiale di Luca, previsto per il 25 febbraio, vi lasciamo con la visione di questo brevissimo teaser.

Quando esce Luca, il film Disney Pixar

Il film d’animazione Luca arriverà nelle sale italiane questa estate, anche se ancora non è stata comunicata una data ufficiale e, effettivamente, è ancora un po’ presto.

Il primo poster di Luca

Per finire di seguito vi riportiamo quello che è il primo poster ufficiale del film Pixar.