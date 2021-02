Beautiful, anticipazioni 21-27 febbraio: Ridge rivuole Brooke

In Beautiful la crisi matrimoniale tra Ridge e Brooke sarà uno dei temi dominanti delle prossime puntate. Nel dettaglio, negli episodi in onda su Canale 5 dal 21 al 27 febbraio, vedremo che Ridge sembrerà avere un ripensamento e deciderà, almeno per il momento, di non firmare i documenti per divorzio. Liam invece, sarà contrariato dopo aver saputo che Hope intende tornare a lavorare con Thomas.

Beautiful, trame 21-27 febbraio: Thomas rivuole Hope a tutti i costi

Le trame di Beautiful in onda la prossima settimana ci riserveranno nuovo colpi di scena. Thomas continuerà con il suo piano, atto a riconquistare Hope e non esisterà ancora una volta, a sfruttare l’ascendente che il piccolo Douglas ha sulla giovane Logan. Liam invece, si recherà alla Forrester per affrontare Thomas, intimandogli di stare alla larga dalla sua famiglia. Come prevedibile, il figlio di Ridge non avrà nessuna intenzione di starlo a sentire.

Beautiful, spoiler al 27 febbraio: Ridge vuole salvare il suo matrimonio

Nel corso dei nuovi episodi inoltre, Steffy sarà furiosa con Hope dopo aver saputo che la ragazza non ha detto nulla quando credeva di aver ucciso Thomas. Per questo andrà da lei, accusandola di essere una persona spregevole e di aver manipolato Thomas per ottenere la custodia di Douglas. Ridge invece, avrà un ripensamento riguardo al suo matrimonio con Brooke e non se la sentirà di firmare i documenti per il divorzio. Lo stilista si confiderà con Shauna alla quale dirà di essere ancora innamorato della moglie e di voler provare a salvare il loro matrimonio.

Beautiful, anticipazioni: Brooke non intende perdonare Thomas, divorzio in vista?

Grazie all’intercessione del piccolo Douglas, Hope prenderà in considerazione l’ipotesi di tornare a lavorare con Thomas rilanciando la Hope For The Future. Liam non prenderà affatto bene tale decisione. Ridge dopo essersi confrontato con Shauna, deciderà di andare a casa di Brooke per avere un chiarimento con lei. Lo stilista le chiederà di mettere una pietra sopra ai problemi avuto con Thomas, ma la Logan non ne vorrà sapere. La donna sarà ancora ferma sulle sue posizioni e non avrà nessuna intenzione di perdonare il figliastro. Riusciranno i due a superare le divergenze e ad evitare il divorzio? Per scoprirlo bisognerà attendere le prossime anticipazioni di Beautiful.

