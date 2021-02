Formula E 2021: quando inizia, orari e come vederla in TV

La Formula E torna in pista con il nuovo Campionato del mondo 2021. Dopo aver dominato le ultime tre stagioni, la DS Techeetah è la scuderia da battere insieme all’esperto pilota francese Jean-Éric Vergne (due titoli iridati dal 2018 ad oggi per l’ex Toro Rosso).

Proveranno a mettergli i bastoni tra le ruote i team di Audi Sport ABT e della Mercedes EQ, che ha confermato il proprio impegno in Formula E dopo il debutto non proprio esaltante nella passata stagione. La Mercedes si affiderà alla coppia collaudata composta da Stoffel Vandoorne e Nyck De Vries, mentre l’alfiere della scuderia Audi Sport ABT rimane il pilota brasiliano Lucas Di Grassi (vincitore della stagione 2016-2017, l’ultimo prima dell’inizio del ciclo vincente firmato da DS Techeetah).

A seguire trovate tutte le informazioni su quando inizia, gli orari, il calendario e come vedere la Formula E 2021 in TV.

Quando inizia la Formula E 2021

La settima stagione di Formula E prenderà il via il 26 febbraio 2021 in Arabia Saudita, dove si correrà l’E-Prix di Dirʿiyya. Al momento il Campionato mondiale di quest’anno prevede 14 gare certe, ma altre verranno annunciate a breve: prendete quindi il calendario qui sotto come ancora in via di definizione.

Calendario Formula E 2021

Ecco il calendario completo del Campionato del mondo di Formula E 2021:

26 febbraio

E-Prix di Dirʿiyya (Arabia Saudita) alle ore 18:00

27 febbraio

E-Prix di Dirʿiyya (Arabia Saudita) alle ore 18:00

10 aprile

E-Prix di Roma (Italia)

24 aprile

E-Prix di Valencia (Spagna)

8 maggio

E-Prix di Monaco (Monaco)

22 maggio

E-Prix di Marrakech (Marocco)

5 giugno

E-Prix di Santiago (Cile)

6 giugno

E-Prix di Santiago (Cile)

19 giugno

E-Prix di Berlino (Germania)

10 luglio

E-Prix di New York (Stati Uniti)

24 luglio

E-Prix di Londra (Regno Unito)

Come vedere la Formula E in TV

Il Campionato mondiale 2021 di Formula E sarà trasmesso in diretta in chiaro sui canali Mediaset e a pagamento su Sky. Per quanto riguarda le reti Mediaset, il punto di riferimento sarà il canale 20, mentre sul satellite rimane confermata la copertura di Eurosport (canali 210 e 211 di Sky).

La grande novità di quest’anno è rappresentata dall’acquisizione da parte di Sky dei diritti per trasmettere tutte le gare delle stagioni 2021 e 2022. La Formula E va così ad aggiungersi al pacchetto motori della pay-tv inglese, che può contare già su Formula 1, MotoGP, Superbike e Moto E.

Come vedere la Formula E in streaming

Per vedere invece la Formula E 2021 in streaming gratuito bisognerà collegarsi al sito sportmediaset.mediaset.it o la sezione Diretta della piattaforma Mediaset Play; in alternativa si potrà seguire la diretta online su Sky GO, Now TV, Eurosport Player, Dazn, TIMvision e Discovery Plus, avendo cura di selezionare i canali di Eurosport.

Se avete il desiderio di seguire la nuova stagione di Formula E su Sky verificate la miglior offerta per l’abbonamento a questo link.