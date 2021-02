Pomeriggio 5, Sylvie Lubamba flirt con autore de Le Iene: lui smentisce

Nella puntata di oggi, venerdì 19 febbraio 2021, di Pomeriggio 5 nella seconda parte si è parlato dei personaggi dello spettacolo che sono casti da diversi anni o che, addirittura, come il comico ed ex concorrente de l’Isola dei Famosi Simone Barbato, sono arrivati all’età di 40 anni ancora vergini. Tra gli ospiti in studio c’era la showgirl Sylvie Lubamba che ha fatto una rivelazione shock: ha confessato, infatti, che da dicembre 2017 non ha avuto più rapporti con uomini, ma l’11 febbraio ha conosciuto un uomo, un autore famoso. Chi è l’autore de Le Iene che sta flirtando con Sylvie Lubamba? Leggiamo insieme le ipotesi.

Pomeriggio 5: Sylvie Lubamba dice di frequentarsi con tale Alessandro de Le Iene

Sylvie Lubamba ha rivelato a Pomeriggio 5 che ha conosciuto un autore e inviato de Le Iene che le piace molto e questa stata, senza dubbio, la notizia shock di puntata. Incalzata da Barbara d’Urso la showgirl ha fatto il nome di questo uomo rivelando che si chiama Alessandro. La “nostra” barbarella ha chiesto se si trattasse di Alessandro Di Sarno che, per altro, è un suo amico, ma Sylvie ha detto che non è lui.

Alessandro chiama in diretta e smentisce tutto

Il giornalista Alessi, allora, ha preso il cellulare e si è messo a cercare il nome di questo fantomatico Alessandro ed ecco che, secondo lui, potrebbe trattarsi di Alessandro De Giuseppe. Sylvie Lubamba non ha confermato quando è stato fatto questo nome, ma non ha nemmeno smentito. Sarà Alessandro De Giuseppe ad aver fatto breccia nel cuore della showgirl? Sembrerebbe di no. Questo fantomatico Alessandro, non è detto che sia quello citato sopra, ha chiamato in diretta mentre il programma Pomeriggio 5 era in pubblicità e ha smentito di avere un flirt con Sylvie Lubamba.