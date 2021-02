La Pupa e il Secchione: coppia eliminata quinta puntata e due pupi si baciano

Giovedì 18 febbraio 2021 è andata in onda la quinta puntata de La Pupa e il Secchione e Viceversa. I concorrenti che hanno preso parte a questa nuova messa in onda del reality show si sono dovuti sfidare a colpi di libri, di seduzione e di performance. Insieme al conduttore Andrea Pucci ci sono stati ospiti del calibro di Ambra Lombardo, ex concorrente del Grande Fratello e fiamma di Kiko Nalli, Aurora Staltieri, Giorgio Mastrota e Francesca Brambilla, oltre agli invitati fissi Francesca Cipriani e il professore Diego Verdegiglio.

Una volta terminate le numerose prove giornaliere che i Pupi, le Pupe e i Secchioni/e hanno dovuto affrontare è stata stilata la consueta classifica finale. In ultima posizione è arrivata la coppia formata dalla pupa Linda e dal secchione Pisano. Al bagno di Cultura, prova che serve per capire se ci sono stati dai miglioramenti da parte dei pupi dal punto di vista culturale e per i secchioni in merito alla cultura pop, oltre agli ultimi classificati, ci sono andati anche Manuel e Paolella, risultati perdenti nella prova spareggio del syntony test.

Chi è stato eliminato nella puntata del 18 Febbraio de La Pupa e il Secchione?

Le due coppie che si sono sfidate al Bagno di Cultura hanno dato vita ad una dura battaglia. Ad essere eliminata è stata la coppia formata da Manuel e Paolella, che ha dovuto abbandonare il reality show. I due concorrenti de La Pupa e il Secchione hanno perso la sfida contro Linda e Pisano per 7 punti a 9. I giurati che hanno presenziato all’ultima sfida sono stati Cristiano Malgioglio e Francesca Barra.

Manuel e Paolella vedono sfumare il sogno della vittoria a #LaPupaeilSecchione e Viceversa in semifinale. 😅 Cosa succederà nella finale di giovedì prossimo? Continuate a seguirci su #Italia1 ed in streaming su Mediaset Play per scoprirlo! 👑 pic.twitter.com/Usfc2LzxoB — Mediaset Play (@MediasetPlay) February 18, 2021

Ecco le coppie che sono passate in finale

Alla finale de La Pupa e il Secchione si sono qualificate 4 coppie: Stephanie e Guidi, Miryea e Marini (vincitori di puntata, in quanto sono arrivati al primo posto a pari merito), Gianluca e Orazi e, infine, Linda e Pisano, vincitori del ‘bagno di cultura’. Tra queste ci sarà la coppia vincitrice di questa edizione del reality show: quale sarà?

Ecco chi si giocherà la vittoria FINALE! Cosa succederà nella finalissima di giovedì prossimo? Continuate a seguirci su #Italia1 ed in streaming su Mediaset Play per scoprirlo! 👑 #LaPupaeilSecchione pic.twitter.com/dkzlr9xP0Q — Mediaset Play (@MediasetPlay) February 18, 2021

La Pupa e il secchione: i due pupi Miryea e Manuel si sono baciati?

La risposta è sì: Manuel e Miryea si sono baciati nella quinta puntata de La Pupa e il Secchione. I due “pupi” hanno avuto la possibilità di passare un paio di ore in una Spa perché hanno vinto la gara delle barzellette; all’interno del resort, tra un bicchiere e un massaggio hanno avuto la possibilità di parlare, di stare da soli e di conoscersi meglio. Quando sono tornati nel villaggio, però, la sintonia è continuata fino a sbocciare in baci appassionati, abbracci ed effusioni.

Nel mentre i due pupi erano nella Spa, nella villa ha fatto il suo ingresso il secchione De Santis, eliminato nella puntata dell’11 febbraio 2021, che per fare una sorpresa alla secchiona Orazi si è nascosto nell’armadio della sua camera e gli ha dedicato, nuovamente, la canzone “Orazi” che ha scritto e composto per lei. Tra i due, infatti, sembra essere nata una sintonia speciale e, da quanto è emerso durante le puntate di questa edizione de La Pupa e il Secchione, la conoscenza potrebbe continuare ed essere maggiormente approfondita una volta terminato il reality show.

Vi segnaliamo, infine, che durante l’ultima puntata de La Pupa e il Secchione c’è stato anche qualche screzio tra la Pupa Linda e la secchiona Paolella. Quest’ultima, in realtà, pare abbia contro un po’ tutto il gruppo, per degli atteggiamenti che sembrano non piacere a tutti gli altri concorrenti. Inoltre, tra Gianluca e Orazi la sintonia è sembrata non esserci più e le discussioni e i litigi sono stati all’ordine del giorno, tanto da portare il pupo e voler abbandonare il gioco. Idea che, comunque, è subito stata abbandonata.

Gianluca ON FIRE… tra lui è Orazi è crisi nera. #LaPupaeilSecchione pic.twitter.com/88nTBjviH3 — Mediaset Play (@MediasetPlay) February 18, 2021

