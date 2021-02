Il Segreto, anticipazioni 21 febbraio: Alicia diventa sindaco di Puente Viejo

Alicia arriverà all’apice della sua carriera politica a Il Segreto. Le anticipazioni inerenti la puntata in onda domenica 21 febbraio, rivelano che la ragazza diventerà sindaco di Puente Viejo ed aiutarla a prendere confidenza col nuovo incarico, sarà proprio in sindaco uscente Mauricio. Nel frattempo, Iñigo affronterà Jean Pierre e poi sparirà e così Tomas e Adolfo costringeranno Isabel a dire la verità sull’uomo che nasconde in casa. Intanto, Huertas annuncerà la vittoria della Repubblica e don Filiberto sarà preoccupato. Infine, Ramon potrebbe aver picchiato Marta e Francisca si sforzerà di essere ottimista sulla salute di Raimundo.

Il Segreto, spoiler 21 febbraio: Alicia prende confidenza con il ruolo di sindaco

Gli spoiler Il Segreto riguardanti la puntata in onda domenica 21 febbraio, svelano che la Repubblica non è stata ancora proclamata nonostante i repubblicani siano stati molto votati e dall’intera Spagna arriveranno notizie contrastanti sui risultati delle elezioni.

Nel frattempo, Alicia diventata sindaco di Puente Viejo, inizierà a prendere confidenza con il suo nuovo ruolo e sarà aiutata da Mauricio. Intanto, Iñigo scoprirà che Isabel nasconde qualcuno nel padiglione e ne parlerà con Tomas, il quale farà finta di niente sapendo che se dovesse chiedere spiegazioni alla madre quest’ultima negherebbe.

Maqueda, però, temendo che la persona nascosta sia un amante di Isabel, vorrà affrontarlo. Poco dopo, Onesimo deciderà di intraprendere l’apicoltura, con grande ansia da parte di tutti mentre Dolores sarà preoccupata per la nipote Belen che a suo avviso sta male a causa della nonna materna che la trascura. In casa Solozabal, intanto, ci sarà preoccupazione per la situazione dei novelli sposi.

Il Segreto, trama 21 febbraio: Huertas annuncia la vittoria della Repubblica

Huertas nel corso dell’episodio Il Segreto di domenica prossima, annuncerà che ha vinto la Repubblica e che il re ha deciso di rifugiarsi in Francia. A Puente Viejo, tutti festeggeranno tranne don Filiberto, il quale sarà preoccupato per la situazione.

Nel frattempo, Iñigo affronterà Jean Pierre e parleranno di Isabel. Il Maqueda, in seguito a questo scontro scomparirà e così il giorno successivo Tomas e Adolfo, preoccupati, costringeranno Isabel a dire la verità sull’uomo nascosto a casa loro.

Intanto, la situazione tra Marta e Ramon sarà sempre più critica e ci sarà il sospetto che l’uomo abbia picchiato la moglie. Infine, Onesimo deciderà di non presentare più le sue memorie ed Antoñita lo insulterà mentre donna Francisca si sforzerà di restare ottimista sulla salute di Raimundo.