Parlami d’amore: tra gli ospiti dello show di Rai 1 per San Valentino c’è Gino Paoli

Parlami d’amore torna, a grande richiesta, in prima serata su Rai Uno sabato 13 febbraio 2021. Il programma condotto da Veronica Pivetti e Paolo Conticini, storica coppia di fatto della nota fiction di successo “Provaci ancora Prof”, vuole celebrare attraverso la musica e le canzoni d’amore quella che è la festa degli innamorati, ovvero: San Valentino.

Certo, il giorno del patrono dell’amore è il seguente, lo sappiamo, Rai 1 però, ha pensato di anticipare di qualche ora i festeggiamenti dell’amore sotto ogni sua forma. Ecco quindi che sabato 13 febbraio alle ore 21:25 circa, andrà in onda la premiere del programma Parlami d’amore. Il titolo dello show non sembra essere stato scelto a caso: secondo quanto viene riportato anche sul sito ‘tvblog.it’, infatti, il nome del programma deriva dalla famosissima canzone dei Negramaro dall’omonimo titolo.

Parlami d’amore: tutti gli ospiti di sabato 13 febbraio 2021

Il programma Parlami d’amore sarà all’insegna della musica e saranno proprio le canzoni cantante dai grandi artisti della musica italiana, che ci faranno emozionare e festeggiare San Valentino con la persona che amiamo. Milioni sono le canzoni d’amore che ci hanno accompagnato durante la nostra vita, ci hanno fatto innamorare, immaginare e anche un po’ soffrire. Ma si sa…in amore un po’ bisogna penare, altrimenti che amore è?

Per cantare determinate canzoni c’è bisogno di artisti che sappiano davvero interpretarle, regalandoci emozioni. Per questo motivo, gli ospiti della puntata di Parlami d’amore sono Gino Paoli, che ha scritto un’infinità di canzoni d’amore, Gigi D’Alessio, Peppino di Capri, Riccardo Fogli, Irene Grandi, Karima, Fausto Leali, Rita Pavone, Massimo Ranieri e Michele Zarrillo. Con cantautori e interpreti di questo calibro possiamo dire che la serata dell’amore non può che rivelarsi indimenticabile