Can Yaman, Mediaset ha acquistato due nuove soap con l’attore turco

Buone notizie per tutti i fan italiani di Can Yaman. La star di Daydreamer continuerà ad occupare i palinsesti di Mediaset anche nei prossimi mesi, dato che l’azienda di Cologno Monzese ha acquistato due serie turche che lo vedono protagonista. Una è la soap ‘Bay Yanlis’ mentre l’altra è una serie del 2015, che ha segnato di fatto il debutto di Can Yaman sulla tv turca.

Mediaset acquista due nuove serie con Can Yaman

Can Yaman sta spopolando in Italia non solo grazie al ruolo di Can Divit in Daydreamer, la serie turca attualmente in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì, ma anche per il presunto flirt con la conduttrice Diletta Leotta. Il 31enne attore turco ha un nutrito seguito di fan ai quali Mediaset ha fatto un ulteriore regalo. È notizia recente che l’azienda di Cologno Monzese ha deciso di acquistare i diritti di due serie turche che lo vedono come protagonista.

‘Bay Yanlis’ e ‘Inadina Ask’ prossimamente su Canale 5

Una delle serie con Can Yaman protagonista è ‘Mr False’, il cui titolo originario è ‘Bay Yanlis’. L’attore, nella serie interpreta un affascinante ristoratore, Ozgur, che dovrà togliersi di dosso la fama di donnaiolo. L’altra soap acquistata da Mediaset è ‘Inadina Ask’, una produzione del 2015, che ha di fatto segnato il debutto televisivo di Can Yaman. Quest’ultima serie, trasmessa con successo in Spagna nel 2020, vede l’attore nei panni del fondatore di una società, la Ares Technology. Tra il protagonista e la giovane Dafne nasceranno dei contrasti, ma alla fine l’attrazione che proveranno l’uno per l’altro, li porteranno ad innamorarsi. Mediaset quindi, continuerà anche nei prossimi mesi, a puntare su Can Yaman. Non resta che attendere, per scoprire quando le due nuove soap entreranno nel palinsesto.