Duncanville, su Italia 1 la nuova serie dai produttori dei Simpson: trama e programmazione

«Un’altra pazza famiglia americana». Sono queste le parole, usate nei vari promo tv di Mediaset, con le quali Italia 1 sta già facendo conoscere ai telespettatori i protagonisti della prima stagione di Duncanville, la nuova serie animata, nel 2020 già trasmessa da Fox in America, realizzata dagli stessi produttori de I Simpson: Mike e Julie Tacker Scully e Amy Poehler.

Duncanville, su Italia 1 da lunedì 11 gennaio 2021

A partire da lunedì 11 gennaio 2021, infatti, Italia 1 manda in onda tutti gli episodi ad oggi disponibili di Duncanville, corrispondenti ad un numero di puntate pari ad 11. Non tantissime, mentre almeno negli Usa già si lavora ad una seconda serie che dovrebbe arrivare entro il 2022.

Dopo I Simpson e I Griffin, dunque, anche questa è una strampalata famiglia. Il protagonista è Duncan Harris, un frizzante adolescente di 15 anni, che vive insieme alla mamma, un’addetta ai parcheggi, al papà, che cerca sempre di migliorarsi come padre, e alle sorelle di nome Kimberly e Jing, quest’ultima una intelligente bambina di soli 5 anni, che dà spesso saggi consigli al fratello più grande.

La trama degli episodi della prima stagione

Vediamo, allora, puntata per puntata, la trama di tutti gli episodi della prima stagione, grazie ai quali i telespettatori di Italia 1 conosceranno gradualmente i vari ed irriverenti protagonisti di questa nuova serie.

Nel primo episodio in assoluto, Duncan prova ad imparare la guida su input dei genitori. Il suo interesse però sembra fiacco, almeno fino a quando la curiosità per Mia, la ragazza per cui ha una cotta, lo porta a fare colpo.

Negli episodi 2 e 3, invece, Kimberly mostra tutta la sua bravura con il videogioco preferito dal fratello e dunque i suoi amici lo escludono dal torneo. E anche la madre, Annie, sfrutta una momento di debolezza del figlio per far capire a tutti di avere delle chance come detective.

Quindi, nelle puntate 4,5 e 6, a Oakdale si celebra la festa della strega con una fiera. Intanto, Jack e Annie, anche alle prese con un club anni ’80 per festeggiare il loro anniversario, acquistano un frigo con caratteristiche inaspettate.

Ancora, negli appuntamenti numero 7,8 e 9 Jack lascia il suo lavoro e, insieme ad Annie, dopo la casa in fiamme e su consiglio del vicino esperto di psicologia, decide che è giunta l’ora di diventare dei genitori “ruspanti”. Intanto, Annie vede un parcheggio illegale e scopre di chi è l’auto.

Infine, negli ultimi episodi 10 e 11, con il finale, per il giorno della festa della mamma Annie scambia idealmente il figlio con l’amico di Duncan. Il diretto interessato, invece, si candida alla presidenza di classe contro la ragazza di nome Mia.

Italia 1, come cambia la programmazione dalle 14.00

Per il resto, l’arrivo di Duncanville nel pomeriggio di Italia 1, fa di fatto cambiare anche la programmazione di rete, che dalle ore 14.00 di lunedì 11 gennaio sarà anche alle prese con un solo episodio al giorno di questa nuova serie.

Nel dettaglio, subito dopo la novità ci saranno due puntate in replica dei Simpson, salvo poi dar spazio in palinsesto a Modern Family, Baby Daddy e Friends e dunque chiudere gli appuntamenti pomeridiani con il daytime di Grande Fratello Vip, Studio Aperto e la “striscia” daily di Amici.