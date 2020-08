DC FanDome raddoppia, ecco il trailer ufficiale e i nuovi orari

A pochi giorni di distanza dal nostro primo articolo in cui vi avevamo annunciato la data ufficiale dell’evento organizzato dalla DC Comics, arriva un’importante novità: il DC FanDome si svolgerà in due giornate differenti. Rimane confermata come prima data quella del 22 agosto, mentre il secondo giorno è in programma per il 12 settembre. Il nuovo evento previsto per la seconda settimana del mese di settembre si intitolerà DC FanDome: Explore The Multiverse, con i riflettori accesi sulle serie TV Batwoman, Legends of Tomorrow e Pennyworth.

DC FanDome, il trailer ufficiale per l’evento del 22 agosto

L’altra novità riguarda la pubblicazione del trailer ufficiale riservato all’evento in calendario sabato 22 agosto. Lo potete vedere qui sotto.

Durante il primo evento del 22 agosto, i fan dell’universo DC potranno fruire gratuitamente dei panel previsti originariamente Hall of Heroes. Tra i titoli più attesi citiamo The Batman, The Suicide Squad e Wonder Woman 1984. A proposito del film diretto da Matt Reeves, possiamo anticiparvi che nel corso del panel dedicato all’interno del DC FanDome verrà mostrato un breve teaser della durata di 30 secondi con alcuni dei personaggi principali, tra cui lo stesso Batman e il Commissario Gordon.

I nuovi orari dei panel in calendario nel primo evento di sabato

Prima di salutarvi e darvi appuntamento per sabato 22 agosto, a partire dalle ore 19:00, con il primo evento del DC Fandome, vi lasciamo i nuovi orari di tutti i panel inseriti nella Hall of Heroes:

ore 19:00 – Wonder Women 1984

– Wonder Women 1984 ore 20:40 – Flash

– Flash ore 20:55 – The Suicide Squad

– The Suicide Squad ore 23:30 – The Snyder Cut of Justice League

– The Snyder Cut of Justice League ore 00:10 – Black Adam

– Black Adam ore 01:05 – Aquaman

– Aquaman ore 01:20 – Wonder Woman 80th Celebration

– Wonder Woman 80th Celebration ore 01:40 – Shazam!

– Shazam! ore 02:30 – The Batman

Un’ultima postilla: durante il primo panel, dedicato appunto a Wonder Women 1984, è prevista la messa in onda di un nuovo footage. Parteciperà al panel, tra gli altri, anche Pedro Pascal, l’attore cileno protagonista della serie The Mandalorian.