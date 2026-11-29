Rick Dalton non compare in The Further Mis-Adventures of Cliff Booth, il seguito di Once Upon a Time… in Hollywood diretto da David Fincher. La causa però non sta nella sceneggiatura: il personaggio c’era, ed è stato Leonardo DiCaprio a scegliere di non interpretarlo.

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Perché Rick Dalton resta fuori

La prima stesura del copione firmato da Quentin Tarantino dedicava a Rick Dalton una quindicina di pagine, forse qualcuna in più: all’incirca tre scene, una trentina di pagine in tutto. Secondo Fincher il problema non era la quantità di materiale, ma ciò che quel materiale richiedeva all’attore. Nel romanzo The Adventures of Cliff Booth, in libreria dall’8 dicembre per HarperCollins, Dalton si presenta come il «guerriero in carne che ritorna», e la stessa trasformazione sarebbe servita sul set: dodici giorni di riprese con un’imbottitura addosso. Davanti a quella prospettiva DiCaprio ha fatto sapere di preferire restare fuori dal progetto. Fincher ha riferito la cosa a Tarantino, che l’ha accolta senza stupirsi più di tanto: se l’aspettava. Quelle trenta pagine sono quindi sparite senza difficoltà, perché non c’era più nessuno a dare un volto a quel personaggio.

Una sceneggiatura più corta di sessanta pagine

Nella sua prima versione il testo di Tarantino arrivava a circa 230 pagine. Fincher ne ha tagliate una sessantina prima di cominciare a girare, e la rinuncia a Dalton ha pesato per buona metà del taglio. Lo stesso DiCaprio aveva già fatto sapere di non essere disponibile, pur dicendosi favorevole all’idea che fosse proprio Fincher a raccogliere il testimone di Tarantino dietro la macchina da presa.

Il cameo di Margot Robbie e la trama del film

Un elemento del primo capitolo resta comunque: Margot Robbie torna per un breve cameo nei panni di Sharon Tate, in uno spot della Red Apple Cigarettes, il marchio che Dalton pubblicizzava nel film del 2019. Compare dopo che l’attore e la sua controfigura l’avevano sottratta all’assalto della famiglia Manson, nel finale alternativo della storia precedente.

Ambientato nel 1977, otto anni dopo quegli eventi, The Further Mis-Adventures of Cliff Booth mette al centro il personaggio di Brad Pitt: proiezionista che arrotonda lo stipendio facendo il fixer per Hollywood, finisce invischiato in una cospirazione che coinvolge una gang filippina e un Oscar rubato.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI