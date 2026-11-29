Questa sera, domenica 29 novembre 2026, Alice Martinelli conduce Le Iene presentano: Inside, lo spin-off ideato da Davide Parenti, in onda in prima serata su Italia 1. La puntata s’intitola Gioventù bruciata e ha al centro gli adolescenti irrequieti, ribelli e disadattati di oggi.

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Ragazzi difficili, dagli istituti penali alle comunità

Il programma attraversa gli istituti penali per minori e le comunità terapeutiche sparse per l’Italia. Dà voce a giovanissimi incontrati e conosciuti da vicino, nel tentativo di rintracciare la radice comune delle loro vite sregolate. I protagonisti sono adolescenti, o poco più, che talvolta finiscono nelle cronache giudiziarie del nostro Paese, come accade per il fenomeno dei cosiddetti “maranza”. Le storie sono diverse tra loro, quelle di ragazzi spesso difficili, spesso cresciuti troppo in fretta.

Cosa si nasconde dietro i loro comportamenti

Lo speciale si interroga su quali siano e come siano davvero le nuove generazioni, e su che cosa si celi dietro i loro comportamenti. Il servizio cerca anche di capire che cosa spinga alcuni adolescenti verso la violenza e la criminalità, e quanto pesino il contesto familiare e sociale, le esperienze vissute e la mancanza di punti di riferimento. Il racconto si affida alle testimonianze dirette, per capire che cosa ci sia dietro i titoli di giornale e le azioni compiute sui social o per strada. L’obiettivo è andare oltre le etichette e ricostruire i percorsi personali dei ragazzi, perché la parola “maranza” non esaurisce la varietà delle loro esperienze. Il reportage, del resto, non si ferma ai singoli casi di cronaca.

Dove vedere la puntata

L’appuntamento è alle 21.20 su Italia 1, oltre che in streaming sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity e sul sito del programma. Inside riprende, puntata dopo puntata, un tema già affrontato dalla trasmissione e lo approfondisce con dettagli e materiali inediti. Lo speciale resta poi disponibile anche su Le Iene e su Mediaset Infinity.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI