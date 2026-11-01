Nella quinta puntata di Ballando con le Stelle, andata in onda sabato 31 ottobre, Guillermo Mariotto ha invitato Nikita Perotti a far ingelosire Goffredo Cerza, il marito di Aurora Ramazzotti. Le sue parole hanno provocato la reazione di Rossella Erra e Carolyn Smith, oltre a un duro scontro con Barbara d’Urso.

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Il commento dopo il charleston di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti hanno portato in pista un charleston valutato 42 punti, ma a far discutere è stato soprattutto ciò che ha accompagnato l’esibizione. Nella clip che l’ha preceduta, la concorrente ha raccontato il rapporto con il marito Goffredo Cerza: all’inizio ha pesato molto la sua gelosia, alimentata da una minaccia ricevuta, al punto da spingerla ad affidarsi a una guardia del corpo per due anni. Goffredo abitava a Londra e lei era di fatto bloccata in casa; il percorso in terapia le ha poi chiarito che il nodo era più suo che dell’altra persona.

Finito il ballo, il giurato ha confessato la propria noia, spiegando di aver trovato tutto troppo dolce e stucchevole, e ha consigliato al maestro di far ingelosire il marito della ballerina.

Non ne posso proprio più. Carini, dolci e ancora carini. Nikita Perotti, io da Ballando on The Road ho lottato perché tu fossi qui, ma trova il modo di far ingelosire il marito di lei. Devi farlo, perché sennò non c’è trippa per gatti qui.

Ha poi rincarato la dose, dicendo che avrebbe voluto vedere la Ramazzotti più libera e ricordando a Nikita che lui «sa come liberare le ballerine». Aurora e il suo maestro sono rimasti spiazzati, e la concorrente ha chiesto al giurato ulteriori spiegazioni che però non sono arrivate. Mariotto ha comunque assegnato un 7.

Le bacchettate di Rossella Erra e Carolyn Smith

Il primo a contestarlo è stato Matteo Addino, tribuno del popolo con in mano la wild card, secondo cui per essere liberi non c’è bisogno di spingersi in coreografie apertamente sensuali.

Io non ti capisco, è l’anno della libertà. Questi due ragazzi sono autentici, veri, frizzanti, esplosivi, ballano bene e non ti va bene. Allora vuoi vedere tutto in chiave maliziosa, altrimenti non ti va bene?

Più dura Rossella Erra, che ha preteso dallo stilista maggiore rispetto verso i compagni delle concorrenti e verso le famiglie.

A me non è piaciuto quando ha detto che deve far ingelosire il marito. Ma perché mai? Non va bene proprio. Lei ha un figlio a casa e un marito, tu devi portare un po’ più di rispetto. Devi portare rispetto per le famiglie e le mamme che sono qui in questo programma.

Il giurato ha reagito alla reprimenda con una grossa risata. Anche Carolyn Smith se l’è presa con lui, perché continuava a parlare ad alta voce mentre lei esprimeva il proprio giudizio sulla performance.

Sto parlando io adesso! Abbi un po’ di rispetto quando sto parlando! Non tutte le coreografie devono essere maliziose, sensuali, esplicite, c’è anche la purezza del ballo!

La lite con Barbara d’Urso

Barbara d’Urso si è complimentata con la Ramazzotti, esortando lei e Nikita a non dare peso a quel suggerimento, e ha liquidato il collega definendolo antico e fuori luogo. La risposta di Mariotto è stata pesante: l’ha apostrofata come «cornuta e mazziata», chiamando in causa la presunta gelosia per Pasquale La Rocca.

Sentite lei, quella della gelosia. Altroché gelosia, cornuta e mazziata sei.

Stanca delle continue provocazioni, la collega ha tagliato corto con un «Silenzio! Facciamolo giocare, facciamo giocare anche lui». Il resto della serata è stato scandito da nuove scaramucce tra i due, con epiteti come «cafone» e «poveraccia», mentre il giurato ha continuato a dispensare consigli anche su Matri e Giada Lini, guadagnandosi dalla collega l’etichetta di «sfasciafamiglie».

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI