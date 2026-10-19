Nella settimana dal 26 al 30 ottobre 2026, a Palazzo Palladini si consuma una delle vicende più tese della stagione. Marina Giordano finisce sotto pressione per le richieste di Mori, mentre Damiano e la PM Cimmino seguono le tracce dell’aggressione, tra sospetti e silenzi che mettono a dura prova gli equilibri di Un Posto al Sole.

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Marina, il ricatto e il gesto estremo

Marina è stanca di piegarsi alle richieste economiche di Mori e decide di andarlo a trovare per chiudere la questione. Quello che doveva essere un chiarimento si trasforma in un confronto ad alta tensione, con un esito che nessuno si aspetta. Nella puntata di lunedì 26 la tensione tra i due sale all’improvviso. Il giorno dopo, nel tentativo di fermare Mori, la donna arriva a un gesto estremo, dettato dall’emergenza ma destinato a pesare sulle giornate successive. L’arrivo di Greta cambia ancora il quadro e spinge la vicenda verso una direzione imprevista: da quel momento Marina non racconta ciò che sa e convive con un senso di colpa sempre più difficile da gestire.

Damiano, la PM Cimmino e i sospetti su Greta

Mentre Marina tace, le indagini sull’aggressione proseguono. Damiano raccoglie elementi, ma la PM Cimmino, che coordina il caso, sembra orientare l’attenzione verso una pista sbagliata. I sospetti si concentrano su Greta: le trame parlano però di sospetti, non di una colpevolezza accertata, ed è un passaggio da tenere presente. Roberto non smette di credere a Greta e non sembra disposto a lasciarla sola. Scala, invece, vuole dedicare ampio spazio alla vicenda Mori in radio, senza risparmiare i dettagli sulla storia passata tra Mori e Greta. La posizione di Roberto diventa così sempre più complicata.

Le altre storie della settimana

La settimana riserva anche altri passaggi. Filippo aiuta Serena a ritrovare un po’ di serenità e le ricorda che lui e le figlie sono la sua famiglia, mentre la donna comincia a capire che deve cambiare atteggiamento con la madre e le sorelle. Micaela riceve una proposta di lavoro inattesa, che rischia di allargare la frattura con Manuela. Rossella e Nunzio faticano a rompere il ghiaccio dopo una discussione, ma un imprevisto muscolare offre loro l’occasione per chiarirsi e prendere decisioni sul futuro. Rosa scopre una passione in comune con Guido e Mariella si sente tagliata fuori. Intanto Gianluca si avvicina al giorno delle dimissioni, mentre Renato torna dalla Sicilia con una notizia che avrà conseguenze negative per Silvia e Michele.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI