Sei comici già noti al pubblico di LOL: Chi ride è fuori tornano in scena per LOL Halloween Special, di cui Prime Video ha diffuso trailer e poster. Lo speciale arriverà in esclusiva il 23 ottobre 2026 e cambia le regole del gioco: non basterà trattenere le risate, perché bisognerà fare i conti anche con gli spaventi.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Come funziona la sfida

Lo studio del comedy show si trasforma in un ambiente da brividi, e i sei partecipanti dovranno mantenere il sangue freddo per quattro ore, resistendo alle battute degli avversari e alle incursioni mostruose organizzate per farli cedere. Alla prima risata o al primo spavento arriva un cartellino giallo, mentre alla seconda infrazione scatta quello rosso, che significa espulsione dal gioco. Chi arriva fino in fondo si porta a casa un montepremi di 100.000 euro, da destinare a un ente benefico scelto personalmente.

I comici e chi li controlla

A contendersi la posta ci saranno Maccio Capatonda, Katia Follesa, Lucia Ocone, Herbert Ballerina, Brenda Lodigiani e Andrea Pisani. Dalla control room la Gialappa’s Band, formata da Giorgio Gherarducci e Marco Santin, commenterà le reazioni con la solita ironia. In studio ci sarà anche Lillo Petrolo, nei panni del CEO di un’agenzia di mostri: sono le creature della sua attività a irrompere nella gara per far perdere la calma ai concorrenti. Lo speciale è prodotto da Endemol Shine Italy, parte di Banijay Entertainment, per Amazon MGM Studios.

Trailer, anteprima e distribuzione

Il trailer ufficiale anticipa l’atmosfera horror e comica della sfida, tra mostri, incursioni a sorpresa e tentativi di restare seri. I primi due episodi saranno presentati in anteprima oggi, 19 ottobre, ad Alice nella Città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma, all’interno di Panorama Italia | Serie, con il cast presente. Tutti e tre gli episodi saranno poi disponibili su Prime Video il 23 ottobre. Lo speciale raggiungerà gli abbonati in oltre 240 Paesi e territori, Italia compresa: la data e le prime immagini sono state ufficializzate durante Prime Video Presents Italia 2026.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI