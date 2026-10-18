Disney+ sta sviluppando Afterlife with Archie, una serie che porterà Archie Andrews e i suoi amici dentro un’apocalisse zombie. Il debutto è previsto nel 2027, con Roberto Aguirre-Sacasa alla guida del progetto. KJ Apa, interprete di Archie in Riverdale, si dice disponibile a tornare per un cameo.

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Un universo horror per Archie e i suoi amici

Il progetto nasce dall’omonimo fumetto di Archie Comics e si muove su un binario separato rispetto a Riverdale, chiusa nel 2023 dopo sette stagioni. Disney+ punta a una storia autonoma, capace di riprendere i personaggi storici e di calarli in un contesto post-apocalittico: la premessa ricorda produzioni come The Walking Dead e The Last of Us, ma conserva l’identità del mondo di Archie Comics, dove relazioni, rivalità e conflitti adolescenziali diventano materiale per un racconto di sopravvivenza.

Nel fumetto originale tutto parte da un gesto magico. Sabrina Spellman prova a riportare in vita Hot Dog, il cane di Jughead Jones, usando una magia proibita, e il rituale provoca conseguenze devastanti, dando il via a un’epidemia zombie che dilaga tra gli abitanti di Riverdale. Archie e i suoi amici si trovano così a fronteggiare persone familiari trasformate in creature pericolose, con i loro legami messi a dura prova. La serie potrebbe combinare l’orrore della sopravvivenza con le dinamiche sentimentali e familiari che hanno caratterizzato il franchise. Anche la presenza di Sabrina Spellman resta da confermare, nonostante il suo ruolo centrale nella storia originale.

KJ Apa apre a un cameo, senza conferme ufficiali

KJ Apa ha raccontato di aver parlato del progetto direttamente con Aguirre-Sacasa e di essere interessato a farne parte. L’attore neozelandese si è detto curioso di scoprire chi verrà scelto per interpretare Archie e gli altri protagonisti, lasciando intendere che Afterlife with Archie avrà un cast diverso da quello di Riverdale. Ha anche spiegato di aver chiesto allo showrunner la possibilità di comparire nella serie, magari con un cameo, senza escludere un ritorno in un ruolo differente da quello di Archie: non sa ancora quale personaggio potrebbe interpretare. Al momento non esiste però alcuna conferma ufficiale del suo coinvolgimento.

La risposta di Aguirre-Sacasa non si è fatta attendere. Su Instagram lo showrunner ha taggato Apa con un’immagine di Afterlife with Archie che lo ritrae in fuga da versioni zombie dei personaggi di Archie Comics, aggiungendo una dichiarazione pubblica di apertura:

Sono CERTO che possiamo trovare un accordo… 😊 Ti voglio bene, fratello.

Si tratta di un segnale distensivo, non ancora di un annuncio di casting. Aguirre-Sacasa, che è anche chief creative officer di Archie Comics, ha commentato il progetto con queste parole:

Dire che sono emozionato e terrorizzato (nel senso migliore) di adattare ‘Afterlife with Archie’, la serie a fumetti che ho co-creato con il genio Francesco Francavilla, sarebbe un eufemismo.

Produzione, fumetto e tempi di arrivo

La serie sarà prodotta da Warner Bros. Television, Muckle Man Productions, Berlanti Productions e Archie Comics Studios. Aguirre-Sacasa sarà showrunner e produttore esecutivo insieme a Greg Berlanti, Sarah Schechter, Leigh London Redman, Jimmy Gibbons e Jon Goldwater. Berlanti, già coinvolto in Riverdale, farà parte anche di questo adattamento per Disney+.

Il fumetto originale si è fermato a dieci numeri, quindi la serie televisiva potrebbe spingersi oltre quanto già raccontato nelle pagine. C’è anche la possibilità che il fumetto torni in pubblicazione in concomitanza con l’arrivo dello show: Aguirre-Sacasa aveva anticipato sui social di aver già scritto i due numeri successivi. Quanto al debutto, Afterlife with Archie è atteso su Disney+ nel periodo di Halloween 2027, anche se non c’è ancora una data esatta, così come non è stato annunciato quando partiranno le riprese.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI