Doppio appuntamento con Silvia Toffanin su Canale 5: sabato 17 e domenica 18 ottobre 2026, dalle 16.30, con due nuove puntate di Verissimo.

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Gli ospiti di sabato 17 ottobre

Apre la puntata Luciana Littizzetto, che si racconta con la sua consueta ironia e in questa stagione siede tra i giudici di Tu si que vales. Segue Alex Baudo, che a poco più di un anno dalla scomparsa del padre ripercorre il legame con Pippo Baudo e in studio incontra Katia Ricciarelli, sposata con il conduttore per sedici anni.

In studio arrivano anche i tuffatori azzurri Simone Conte e Raffaele Pelligra, argento nel sincro dalla piattaforma ai Campionati Europei di Parigi 2026. Spazio poi a Clizia Incorvaia, al centro di una vicenda complessa con l’ex marito, e a Sara e Soraya, tra le protagoniste dell’ultima edizione di Temptation Island, che portano in studio le loro storie d’amore tormentate.

La puntata di domenica 18 ottobre

Domenica Toffanin torna sul caso di Meredith Kercher, che a quasi vent’anni di distanza continua a far discutere. Dopo l’intervista esclusiva ad Amanda Knox, questa volta in studio arriva l’altro protagonista della vicenda giudiziaria, Raffaele Sollecito.

Ospite della puntata anche Luca Dotto, che dopo l’addio al nuoto si prepara ad aprire un nuovo capitolo della sua vita. C’è poi l’intervista doppia a Amanda Lear e Iva Zanicchi, due signore dello spettacolo che si raccontano tra successi e progetti, mentre da Amici di Maria De Filippi arriva il giudice Samurai Jay, pronto a mettersi a nudo tra vita privata e lavoro. Il pomeriggio si chiude con l’omaggio a Wilma De Angelis, volto amatissimo della tv scomparso domenica scorsa, attraverso la sua ultima e intensa intervista.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI