Un Posto al Sole torna su Rai 3 alle 20.50 da lunedì 19 a venerdì 23 ottobre, con le puntate recuperabili anche in streaming, in diretta e on demand, su RaiPlay. Al centro delle trame ci sono i buoni propositi di Serena e le tensioni che riguardano Manuela e Marina.

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Serena organizza un pranzo con la madre e le sorelle

Serena prova a ricucire i rapporti dentro la famiglia, mossa dalle migliori intenzioni. Sull’onda dei contrasti cominciati con l’arrivo di Maurizio, mette in piedi una tavolata con la madre Monica e con le sorelle Micaela e Manuela, convinta che un pranzo insieme possa aiutarle a ritrovare un’intesa. L’appuntamento è fissato per venerdì 23 ottobre, ma è destinato a deludere le sue aspettative.

Manuela, i dubbi su Maurizio e lo scontro con Monica

Per Manuela il nodo resta il padre. Deve capire se ha la forza di affrontarlo e se se la sente di ascoltare quello che lui ha da raccontarle su ciò che è successo tanti anni fa tra lui e la madre. Confusa dai dubbi su Maurizio, la ragazza arriverà a una decisione importante: è la scelta di rivedere l’uomo a spingere Monica verso un passo inaspettato, che porta la figlia a schierarsi una volta per tutte. Il confronto tra le due si fa durissimo e Monica decide di andare a parlare con Maurizio in prima persona, dovendo però fare i conti con le sue condizioni di salute, perché l’uomo è ricoverato in ospedale.

Marina, la gelosia per Greta e il prezzo del silenzio di Stefano Mori

Per Marina, appena rientrata da Londra, la settimana si apre con due grane: la gelosia che prova per Greta e la pressione di Stefano Mori. L’uomo è pronto a tacere, ma soltanto a caro prezzo, e il suo silenzio incombe sulla donna come una minaccia.

Correzione: ecco il testo con i link inseriti.

Un Posto al Sole torna su Rai 3 alle 20.50 da lunedì 19 a venerdì 23 ottobre, con le puntate recuperabili anche in streaming, in diretta e on demand, su RaiPlay. Al centro delle trame ci sono i buoni propositi di Serena e le tensioni che riguardano Manuela e Marina.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI