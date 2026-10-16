Joe Locke tornerà nei panni di Billy Maximoff, il Wiccan dei fumetti, in VisionQuest. A confermarlo è Ruaridh Mollica, che nella nuova serie Disney+ interpreta il fratello Tommy: i due attori hanno girato insieme alcune scene destinate al Marvel Cinematic Universe.

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La conferma arriva dal set

È stato lo stesso Mollica a raccontare l’esperienza, spiegando di aver condiviso il set con Locke prima che i due si ritrovassero a recitare fianco a fianco nel West End londinese, dove hanno dovuto tenere nascosto il progetto comune. Il ritorno di Billy è certo, ma Marvel Studios non ha ancora fatto sapere in quale episodio lo vedremo né quando avverrà l’incontro tra i gemelli.

Un indizio era arrivato anche dalle immagini: nel trailer più recente Visione compare trattenuto da due magie differenti, una delle quali blu e proveniente da una mano con le unghie smaltate di nero. Un dettaglio che molti hanno letto come la conferma della riunione dei due fratelli. Secondo l’insider MyTimeToShineHello, Billy comparirà in due scene. I nuovi episodi sono distribuiti settimanalmente sulla piattaforma.

Curioso il retroscena sul casting: Mollica aveva sostenuto un provino per la Marvel senza sapere per quale personaggio, e quel ruolo era proprio quello di Billy, poi andato a Locke. Quando l’attore ha annunciato sui social di essere entrato nel cast, il collega gli ha risposto con un commento.

Omg twins!

Con le sue apparizioni in Agatha All Along e ora in VisionQuest, Locke entra in una cerchia ristretta di attori che hanno preso parte a due serie live action dell’MCU su Disney+.

Il filo che lega WandaVision, Agatha All Along e VisionQuest

La serie creata da Terry Matalas è pensata come capitolo conclusivo della trilogia televisiva cominciata con WandaVision e proseguita con Agatha All Along, e il percorso dei gemelli Maximoff è uno dei fili narrativi che le tengono insieme.

Billy era ricomparso nella serie dedicata ad Agatha con il nome di Teen, prima che gli episodi ne rivelassero la vera identità. La sua coscienza aveva trovato posto nel corpo di William Kaplan, sopravvivendo alla dissoluzione della realtà creata da Wanda a Westview. Nel finale il personaggio si era dato un obiettivo preciso, ritrovare il fratello, con il fantasma di Agatha Harkness al fianco. Kathryn Hahn interpreta Agatha, ma la sua presenza in VisionQuest non è stata confermata e rimane una possibilità narrativa.

Tommy, nella nuova serie, vive sotto l’identità di Thomas Shepherd: un diciottenne orfano che si aggira per Londra, appena uscito dal sistema di affidamento, si arrangia borseggiando e finisce per incrociare il Visione Bianco. Quest’ultimo possiede i ricordi del sintetizoide originale, ma non ha vissuto direttamente le esperienze emotive a essi legate: la paternità che riconosce attraverso la memoria deve ancora imparare a comprenderla sul piano personale.

Più incerta la situazione di Wanda Maximoff. Nei primi episodi Visione fa riferimento alla sua apparente morte, collegata agli eventi di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, e non esistono conferme sul ritorno di Elizabeth Olsen, nonostante il peso crescente che i suoi figli hanno assunto nella storia.

Il resto del cast e i temi della serie

Nel cast figurano anche James Spader, di nuovo nel ruolo di Ultron, e James D’Arcy nei panni di JARVIS. L’identità di chi ha incaricato Paladin, interpretato da Todd Stashwick, di rintracciare e catturare Visione rimane invece un mistero aperto.

Il dirigente Marvel Brad Winderbaum ha descritto VisionQuest come una storia che esplora tre generazioni, un nonno, un padre e un figlio, mentre Paul Bettany ha parlato del tema del trauma intergenerazionale tra padri e figli. Spader, dal canto suo, ha spiegato che la serie gli ha permesso di esplorare Ultron in modo più approfondito rispetto ad Age of Ultron, definendolo una delle forze trainanti della produzione insieme a Visione e a Tommy.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI