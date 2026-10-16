Dal 5 novembre la seconda stagione di Black Doves arriva su Netflix. Torna così la spy-story con Keira Knightley, una delle produzioni più seguite della piattaforma.

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Sei episodi tutti in una volta

La nuova tornata è composta da sei episodi, pubblicati tutti nello stesso giorno: oltre che su Netflix, si potranno seguire su Sky Glass e Sky Q e tramite l’app su Now Smart Stick. La serie britannica di spionaggio porta la firma di Joe Barton, che l’ha creata e che anche questa volta ne supervisiona il lavoro, sedendo tra i produttori esecutivi accanto a Jane Featherstone, Chris Fry e Keira Knightley. Dietro la macchina da presa si alternano Julian Farino, già al lavoro su Giri/Haji, e Kieron Hawkes, reduce da Power Book IV: Force. Il primo ciclo di episodi era uscito il 5 dicembre 2024 e il rinnovo era stato deciso prima ancora del debutto, evenienza non frequente per la piattaforma e segnale della fiducia riposta nel progetto. La critica lo ha accolto con il 92% di recensioni positive su Rotten Tomatoes. Il paragone ricorrente è quello con un incrocio tra James Bond e John Wick, sostenuto da scontri corpo a corpo tra i più intensi del catalogo.

Helen e Sam di nuovo insieme

Nei nuovi episodi Helen continua a tradire i segreti del suo paese per conto dell’organizzazione clandestina Black Doves, mentre la sua posizione diventa sempre più precaria: suo marito Wallace si prepara infatti a diventare Primo Ministro. A complicare il quadro c’è il complotto ordito all’interno per piegare Mrs. Reed, la referente misteriosa della donna, che spinge quest’ultima a ricercare Sam, il suo migliore amico. Sam, in passato sicario di prim’ordine, oggi si aggira senza meta tra i locali di Soho e piccoli lavori. Insieme i due cercano risposte e si trovano davanti a vecchie conoscenze e vecchi nemici, a verità scomode e a sacrifici del passato, pur di proteggere le persone a cui tengono.

Chi entra nel cast

Accanto a Keira Knightley, Ben Whishaw, Sarah Lancashire e Andrew Buchan ritroviamo Kathryn Hunter, Ella Lily Hyland, Gabrielle Creevy, Agnes O’Casey e Molly Chesworth. Ai volti noti se ne aggiungono altri: Neve Campbell interpreta Cecile Mason, Ambika Mod è Laila, agente sfrontata e anarchica inviata in soccorso di Helen, Babou Ceesay veste i panni del dirigente Mr. Conteh, Sam Riley quelli dell’emissario Patrick, Sylvia Hoeks e Goran Kostic sono Katia e Alexi Chernov, mentre Samuel Barnett interpreta Jerry.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI