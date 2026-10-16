Dodici aspiranti cantanti e dieci aspiranti ballerini hanno varcato le porte della scuola di Amici 26 nella prima puntata, tutti in corsa per la maglia del pomeridiano. Quattro hanno già dovuto lasciare il banco. Tra chi resta, solo un cantante non ha ancora trovato il professore con cui lavorare.

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Le squadre di canto e ballo

Rudy Zerbi punta su Shari, che ha già cantato a un Festival di Sanremo tra i Big con Amadeus, e sul duo degli Jed, formato da Simone Golfarini ed Edoardo Mencagli. Samurai Jay segue Andrea Heros, Aura ed Erness, al secolo Ernesto Esposito, mentre Amadeus ha scelto Kashmere, Nicolò Bassani, Saitta e Tiaso.

La danza conta meno banchi. Alessandra Celentano ha preso la latinista Anna Messina e Benedetta Giuliano, unica allieva di danza classica. Lorella Cuccarini, tornata a ballare come nel suo primo anno, ha in squadra Anna Abbagnale e Riccardo Frison. Ambra Angiolini ne ha altrettanti di Amadeus, quattro: Charli, Clara Maria Rocco, Lollo e Napo. Restano fuori dalla scuola, già da questa fase, i ballerini Manolo Borelli e Celeste Moroni e i cantanti Manuel Meledina e Daniel Posniak, mentre Paulo Valvano deve ancora decidere con chi proseguire. Ad accogliere la nuova classe c’era anche Lorenzo Salvetti, vincitore dell’edizione precedente, entrato in studio con la coppa e pronto a cantare il suo brano insieme a Erocaddeo.

Gli sportivi e le sfide settimanali

Al gruppo si aggiungono due atleti con un percorso separato dagli altri: il pugile Gabriele Guidi Rontani e la judoka India Serafini. Per loro il banco non è acquisito una volta per tutte: ogni settimana devono riconquistarselo battendo uno sfidante esterno, valutato da esperti della disciplina, e chi vince tutte le battaglie arriva in finale portandosi a casa un premio.

India ha già superato la sua prima prova: a fine puntata ha affrontato Linda e l’ha messa a terra in pochi istanti, guadagnandosi la possibilità di continuare ad allenarsi negli studi Elios. Maria De Filippi ha colto l’occasione per far spiegare al pubblico come funzionano i combattimenti di judo e in che modo si assegnano i punti. Atteso anche un terzo sportivo, un pattinatore il cui nome non è ancora stato reso noto: le discipline di quest’anno sono judo, pattinaggio e pugilato.

Chi sono Gabriele e India

Gabriele, 22 anni, porta i guantoni da quando ne aveva otto. Al suo fianco ci sono la famiglia, la fidanzata Sara e Giovanni De Carolis, direttore tecnico della nazionale di boxe, che gli ha consegnato la maglia. India, ventenne di Pomezia, ha trovato nel judo la forza per attraversare la scomparsa del padre e, sostenuta dalla madre, sogna di gareggiare ai Mondiali senza rinunciare agli studi da medico: la sua maglia è arrivata dalle mani di Alice Bellandi, insieme a un banco nella scuola.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI