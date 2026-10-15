Al Grande Fratello Vip una frase buttata lì, mentre si chiacchierava in giardino, ha riacceso un dibattito. Valeria Marini ha lasciato intendere che Piera Meloni possa essere imparentata con uno degli autori del reality, e nel giro di pochi minuti la scena è finita sui social.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

La domanda ad Alex Belli e il cambio di inquadratura

La showgirl si trovava all’aperto insieme a Giulia Provvedi e Alex Belli, quando a un certo punto si è girata verso l’attore e gli ha chiesto:

Ma tu sai che mi sa che Piera Meloni è parente di uno degli autori?

Belli ha risposto subito, con l’intenzione evidente di chiudere lì il discorso: «Vabbè, questo comunque non c’entra». La regia ha cambiato inquadratura poco dopo, interrompendo la sequenza. È proprio su questo doppio passaggio, la battuta di Marini e lo stacco della ripresa, che si sono concentrati gli spettatori: il filmato è stato ripreso e condiviso, e diversi utenti hanno letto nella reazione dell’attore e nel taglio della scena qualcosa di sospetto. Resta però un punto fermo: nessuna parentela e nessun favoritismo risultano confermati. Quello che circola è una supposizione nata da una conversazione e dalle interpretazioni di chi l’ha guardata, tanto più che la stessa Marini non ha mai fatto il nome dell’autore a cui si riferiva né ha offerto elementi che permettano di verificare l’esistenza di un legame.

Un clima di sospetti già acceso

L’uscita della showgirl arriva in un momento in cui, da settimane, alcuni telespettatori e altri concorrenti parlano di una possibile disparità di trattamento verso Piera Meloni, dalla gestione delle nomination allo spazio che le telecamere le riservano. In questo contesto il riferimento a una presunta parentela con un autore ha pesato di più, perché tocca la trasparenza del programma e l’equilibrio della competizione. Il video ha iniziato a girare a ritmo serrato su X, TikTok e Instagram, tra commenti e condivisioni.

Piera Meloni, la concorrente al centro della vicenda, ha 23 anni ed è originaria della Sardegna, ma vive da tempo a Milano, dove studia. È seguita come content creator e sui suoi canali racconta soprattutto beauty, moda e skincare. Prima di entrare nella Casa era legata a Gian Marco Ciaccia, tennista e imprenditore romano, e proprio durante il programma ha iniziato ad avere dubbi sulla relazione. La sua popolarità, dentro e fuori il reality, è cresciuta anche per via delle vicende sentimentali che l’hanno coinvolta.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI