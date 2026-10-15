Stefano De Martino sta costruendo il Festival di Sanremo 2027 un tassello alla volta. Il conduttore e direttore artistico ha già le idee chiare sul cast dei cantanti in gara e su chi vorrebbe accanto a sé sul palco dell’Ariston, mentre qualche nome eccellente resta per ora in attesa.

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Un cast già individuato e ospiti scelti con criterio

Le settimane che ci separano dalla kermesse sono ancora molte, ma il lavoro procede spedito. L’ascolto dei brani è a buon punto e qualche verdetto, nella testa di De Martino, è già arrivato: il gruppo ideale di artisti in competizione sarebbe stato individuato, anche se nessun nome è trapelato. Quel poco che si sa serve soprattutto a raccontare un metodo, che ricalca il consiglio lasciato da Carlo Conti passandogli il testimone all’ultimo Festival: continuare a pedalare. Il nuovo direttore artistico sembra averlo preso alla lettera.

Anche lo spettacolo intorno alle canzoni è in costruzione. L’idea non è un Sanremo sovraccarico, con qualcuno invitato soltanto per riempire un momento della scaletta senza il tributo che merita. La linea, come ha spiegato lui stesso, è diversa: gli ospiti stranieri devono rappresentare il tocco finale di qualità. In pratica sale sul palco solo chi ha qualcosa di concreto da portare, che sia un talento, un repertorio o un pubblico nuovo.

Gli ospiti internazionali devono essere la ciliegina sulla torta

Per la parte internazionale le indiscrezioni fanno già nomi importanti, da Dua Lipa a Anne Hathaway fino a Julia Roberts, ma nulla è stato ufficializzato. Per avere un quadro più solido bisognerà aspettare dicembre 2026, quando alle voci prenderanno il posto gli annunci.

Måneskin in stand-by e Ballerina per la comicità

Tra i ritorni più attesi sul palco dell’Ariston c’erano i Måneskin. Il gruppo avrebbe dovuto ritrovarsi sullo stesso palco dopo il percorso da solista di Damiano David, ma l’ipotesi sarebbe stata messa da parte, e alla fine non se ne farebbe nulla. Non è però una chiusura definitiva: per ora la band semplicemente non ha una posizione prioritaria nel progetto.

La quota comica ha già il suo primo nome. Herbert Ballerina, al secolo Luigi Luciano, dovrebbe salire sull’Ariston come spalla del conduttore. Tra i comici di Stasera Tutto È Possibile è l’unico che si è visto al compleanno di De Martino, un dettaglio che racconta un legame andato oltre il lavoro. Tra i due c’è un rapporto fatto di stima e di affetto, coltivato anche nella vita privata, senza che questo significhi una spaccatura con il resto del gruppo. Per gli altri componenti del programma, almeno fino a oggi, non è arrivata nessuna chiamata. Ballerina non sarà comunque il solo a occuparsi della parte comica, ma gli altri nomi restano un mistero.

Le date, le novità e il Dopo Festival

Il Festival andrà in scena dal 16 al 20 febbraio 2027, con De Martino alla conduzione e alla direzione artistica insieme a Fabrizio Ferraguzzo. Tra le novità già decise c’è la serata performance che sostituisce la tradizionale serata cover, mentre il numero dei cantanti in gara dovrebbe fermarsi a 24, per un Sanremo più essenziale. Il vincitore della quarta serata staccherà il pass per l’Eurovision Song Contest 2027.

Sul Dopo Festival, raccontando il suo lavoro in un’intervista, il direttore artistico non si è sbilanciato sui dettagli ma ha indicato la direzione:

Sarà un formato fuori dagli schemi

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI