Al Grande Fratello Vip Alessandro Roncaccia ha raccontato ad Alessandro Varsi che la sua ex, Carlotta Cocina, aveva detto pubblicamente di avere un debole per lui e che, una volta dentro la Casa, ci avrebbe provato. Varsi l’ha presa male e la diretta interessata ha replicato sui social.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

La storia nata a Too Hot to Handle Italia

Chi ha seguito Too Hot to Handle Italia conosce già come sono nati i due: il feeling era scattato praticamente subito, dal programma erano usciti insieme e la relazione era andata avanti per circa un anno, prima di chiudersi. Rientrato nella Casa del GF Vip, Varsi si è messo a parlare della sua ex senza troppi complimenti, ridimensionando il peso di quella storia e tratteggiandone un ritratto tutt’altro che lusinghiero. Lei, dal canto suo, non ha mai nascosto di guardare altrove: il suo ideale è proprio Roncaccia, alto, moro e riccio, non certo Varsi.

Che cosa si sono detti Roncaccia e Varsi nella Casa

Si parte dall’Open House: appena Roncaccia è entrato nel gioco, stando al suo racconto, la sua ex ha rilasciato sui social alcune dichiarazioni piuttosto controverse.

Mi hanno girato questo articolo dove c’era una mia foto, una tua e una di lei perché lei aveva detto questa frase, ovvero che le piacevo io e che se entrava qua dentro ci avrebbe provato con me.

A suo modo di vedere, la Cocina lo sta facendo apposta, visto che pubblica tutti i messaggi di chi le scrive per dirle che la vorrebbe vedere nella Casa. Il suo nome non l’ha mai fatto, ma a confermare di chi si stesse parlando è stata Piera Meloni, che a Federica Morello ha spiegato come in quel momento i due Alessandro stessero parlando proprio dell’ex di Varsi, la ragazza con cui era uscito dal programma che aveva fatto.

Il resto lo racconta Roncaccia: la conosce perché un anno fa lei gli aveva commentato una foto con un coming, mentre si trovava a Francoforte, e non gli è mai piaciuta. Ogni sua storia, comunque, riceveva un like da lei.

Varsi, palesemente a disagio, ha chiuso la conversazione con una battuta:

Lei è matta, mi viene la pelle d’oca se ci ripenso, comunque è vero che sei il suo tipo a lei piacciono ricci e mulatti, anche se tu non sei mulatto.

La replica di Carlotta Cocina

Il video dello scambio è arrivato anche alla diretta interessata, che su X ha voluto mettere i puntini sulle i, punto per punto. Nella sua versione l’ex, entrando nella Casa dopo un anno senza vederlo né sentirlo, ha cominciato a parlare di lei con Piera, Giacomo, Jonathan e Danto, ripetendo più volte cattiverie e falsità sul suo conto. Quanto ai messaggi, ne ha ricevuti migliaia da persone che le chiedevano di entrare non per un confronto ma per rivederla in tv: il frutto, dice, della community costruita in tanti anni.

Il dardo più tagliente è però per Roncaccia. Secondo la sua ricostruzione è stato lui a cominciare a seguirla, un anno fa, vedendo sempre per primo le sue storie e riempiendole di like, come se avesse le notifiche attive su di lei. In un mese, sottolinea, il suo nome è uscito dieci volte dentro il GF.

Siamo sicuri che sia io a cercare visibilità o siete voi che mi avete sempre nei vostri pensieri e non riuscite proprio a smettere di pensarmi?

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI