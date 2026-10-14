Un Posto al Sole arriva alla trentesima stagione e torna su Rai 3, dal lunedì al venerdì alle 20:50. Negli episodi in programma dal 19 al 23 ottobre, al centro della settimana ci sono Monica, decisa ad affrontare Maurizio in ospedale, e Manuela, chiamata a scelte destinate a pesare sul suo futuro.

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Monica e Maurizio, il confronto in ospedale

Per allentare la tensione che si è creata con Manuela, Monica sceglie la via più diretta: andare in ospedale e parlare lei stessa con Maurizio. È una mossa coraggiosa, ma non priva di conseguenze, considerate le condizioni di salute precarie dell’uomo. Proprio l’iniziativa di Monica spinge Manuela a guardare a fondo la situazione che riguarda sua madre e Maurizio, e a decidere da che parte schierarsi.

A Manuela tocca trovare in sé la forza per affrontare il padre e capire se è pronta ad ascoltare la sua versione di quanto accadde molti anni prima tra lui e sua madre. Il ritorno di Maurizio Imperiali, dopo un silenzio che pareva definitivo, obbliga lei, Micaela e Monica a fare i conti con verità mai chiarite: l’uomo sente che il tempo a disposizione si sta esaurendo e vorrebbe recuperare almeno in parte il rapporto con le figlie. Al rientro dalle vacanze di Micaela e Samuel, Manuela, ancora tormentata dai dubbi, sarà chiamata a una decisione capace di segnare la sua strada.

Diego e Ida, la fine di una storia

Diego deve fare i conti con una scoperta che non si aspettava, e questo lo porta a un confronto delicato con Ida, ricco di possibili sorprese. Ancora scosso e deluso dopo lo scontro avuto con lei, prende atto che il loro rapporto potrebbe essere ormai compromesso in modo irrimediabile. La settimana racconta così la chiusura della loro storia e il dolore che quella rottura porta con sé.

Marina, Marika e le altre trame

Marina rientra da Londra e trova ad accoglierla una situazione tutt’altro che semplice: deve gestire la gelosia nei confronti di Greta e fronteggiare le pressioni di Stefano Mori, deciso a ottenere una somma molto alta in cambio del suo silenzio.

Marika e Clara hanno un appuntamento importante, perché sono chiamate a illustrare il progetto “Borse di vita” a un referente del microcredito di libertà. La riconciliazione tra le due resta però in salita, perché Marika continua a portare dentro un forte risentimento verso l’altra.

Per Guido arriva l’incontro che aspetta da tempo, quello con gli attori di Saudade do Sol, ma il meeting prende una piega inattesa e si rivela molto diverso da come lui l’aveva immaginato. La soap nella soap intanto si prepara a festeggiare a Napoli un anniversario importante: i trent’anni dalla messa in onda del primo episodio.

Sul fronte della famiglia Cirillo, Serena prova a ricucire i rapporti organizzando un pranzo che riunisca la madre e le sorelle, nel tentativo di riportare un po’ di serenità, ma l’incontro rischia di prendere una direzione molto diversa da quella sperata. Restano da seguire anche Rossella e Nunzio, ormai vicini al trasferimento alla Terrazza.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI