Tre esibizioni, altrettante strigliate e una telefonata che arriva puntuale il giorno dopo la puntata. Paola Perego racconta la sua avventura a Tale e Quale Show, tra le imitazioni di Ornella Vanoni, Sylvie Vartan e Orietta Berti e i commenti di Cristiano Malgioglio, mentre ha già altri progetti televisivi in cantiere.

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Le imitazioni e le telefonate di Malgioglio

Vanoni nella prima puntata, poi Sylvie Vartan e infine Orietta Berti: sono le voci che la conduttrice ha provato a rifare sul palco del programma, incassando ogni volta i giudizi della giuria. Il più severo, con lei, è anche un amico, e il rito si ripete ogni settimana. «Cristiano è un amico», racconta.

«Il giovedì mi chiama e mi dice: “Amore, non te la prendere: io devo fare spettacolo”. E io non me la prendo, anzi la prendo a ridere perché non è il mio lavoro. Do il massimo, ma non ho mai pensato di partecipare con l’idea di vincere».

Offendersi non è previsto, e nemmeno l’ambizione di portare a casa la vittoria. A riportarla con i piedi per terra ci ha pensato la preparazione: in macchina o sotto la doccia si sentiva intonata dentro, ma alla prima lezione con la sua coach, Dada Loi, ha capito di non essere cantante né dentro né fuori, e che l’unica strada era studiare parecchio.

Le battute più taglienti sono arrivate puntata dopo puntata. Dopo l’esibizione nei panni di Ornella Vanoni, Malgioglio le ha fatto sapere che non sa cantare, «Che non sai cantare lo sappiamo»; con Sylvie Vartan ha osservato che la cantante francese detestava quel brano e che la sua voce non si sentiva; nei panni di Orietta Berti, invece, secondo lui aveva «soltanto il vestito». La prossima settimana toccherà a Patty Pravo.

Il sì a Carlo Conti

A convincerla è stato Carlo Conti, che l’ha cercata di persona. Il primo tentativo è andato al marito, Lucio Presta, che è anche il suo agente: la risposta è stata di parlargliene direttamente. Poi la telefonata è arrivata a lei, e a quel punto dire di no è stato impossibile.

«Carlo è così una brava persona a cui dire di sì sulla fiducia, senza nemmeno sapere su cosa. Mi sembrava vero che io con questo programma non c’entrassi nulla. Poi ho pensato: perché non mettermi in gioco? Le sfide mi piacciono, prendermi in giro mi diverte e alla fine ho detto ok».

È stata proprio questa riflessione a spingerla ad accettare: mettersi alla prova in un terreno che non è il suo, con la consapevolezza di potersi anche prestare allo scherzo.

I nipoti e i prossimi impegni

Tra gli spettatori più affezionati ci sono i nipoti, che si divertono a vederla trasformata. Una sera, racconta, li ha chiamati in video dalla sala trucco dimenticando di avere ancora la calotta senza parrucca e le protesi: la più piccola, quattro anni, è rimasta senza parole, spaventata. Per rimediare le ha mostrato le foto della sequenza del trucco, e il giorno dopo le ha fatto vedere l’esibizione su RaiPlay.

Chiusa l’esperienza nel programma, per Paola Perego si aprono altri impegni: il ritorno alla guida della nuova stagione di The Floor su Rai2 e poi uno show inedito nella prima serata di Rai1.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI