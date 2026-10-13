Marvel Studios ha annunciato una modifica al calendario di uscita di VisionQuest, la nuova serie del Marvel Cinematic Universe con Paul Bettany. Il debutto negli Stati Uniti arriva in anticipo e gli otto episodi della stagione hanno ora un titolo. Su Disney+ si parte martedì 13 ottobre 2026 alle 18:00 del Pacifico, cioè le 3:00 di mercoledì 14 ottobre in Italia, dove la data di esordio resta comunque il 14 ottobre.

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Il calendario su Disney+ e la novità dell’orario americano

A cambiare è soprattutto la programmazione statunitense: tutti gli episodi arriveranno di martedì negli Stati Uniti, non più di mercoledì come indicato in un primo momento. Per chi guarda dall’Italia la data di partenza rimane mercoledì 14 ottobre, con il debutto fissato per le 3:00 del mattino. La distribuzione prevede tre settimane consecutive con due puntate ciascuna, seguite da due appuntamenti singoli, per un totale di otto episodi. Il 14 ottobre arrivano No Strings e Theseus, il 21 ottobre è la volta di Reboot e Malware, il 28 ottobre tocca a Firewall e Deadlock. Il 4 novembre esce Immolation, mentre l’11 novembre chiude Forever, il finale di stagione, che negli Stati Uniti arriva il 10 novembre.

Ultron, la nave di Teseo e gli altri indizi nei titoli

Il ritorno più atteso è quello di Ultron, affidato di nuovo a James Spader. Stavolta il personaggio non si limita a dare voce a un corpo robotico: compare in carne e ossa come avatar umano, barbuto e con gli occhiali, dentro la mente di Visione. Il titolo della prima puntata, No Strings, riporta ad Avengers: Age of Ultron del 2015, dove il villain rivendicava di essersi liberato dai vincoli imposti da Tony Stark e Bruce Banner, e richiama anche l’ossessione dello stesso Ultron per Pinocchio. Il secondo episodio, Theseus, evoca invece il paradosso della nave di Teseo, già al centro del finale di WandaVision, quando Visione e Visione Bianco si interrogavano sul fatto che un essere conservi o meno la propria identità dopo la sostituzione di tutte le sue componenti. Titoli come Reboot, Malware e Firewall non confermano nulla sulla trama, ma restano coerenti con il tema dell’identità digitale e della possibile influenza di Ultron.

Il cast, Tommy Maximoff e il futuro della trilogia

La serie, sviluppata da Terry Matalas, chiude il percorso televisivo iniziato con WandaVision e proseguito con Agatha All Along. Al centro c’è Visione Bianco, in viaggio per riappropriarsi dei ricordi perduti e della propria umanità dopo gli eventi di WandaVision, in fuga con un adolescente misterioso legato al suo passato, mentre nella sua mente abitano altre intelligenze artificiali, dalla F.R.I.D.A.Y. di Tony Stark a Ultron. Nel cast c’è anche Ruaridh Mollica, che veste i panni di una versione adulta di Tommy Maximoff, uno dei figli di Wanda e Visione, come confermato al New York Comic Con: subentra a Jett Klyne, che aveva interpretato il personaggio in WandaVision e in Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Con lui recitano Todd Stashwick (Paladin), T’Nia Miller (Jocasta), Emily Hampshire (E.D.I.T.H.), Orla Brady (F.R.I.D.A.Y.), Henry Lewis (Dum-E) e Jonathan Sayer (U). Resta incerto un eventuale ritorno di Scarlet Witch, interpretata da Elizabeth Olsen, dopo gli eventi di Doctor Strange nel Multiverso della Follia. VisionQuest è stata pensata come miniserie, e una seconda stagione appare improbabile: sarà l’ultima serie Marvel in uscita prima di Avengers: Doomsday, previsto per dicembre 2026.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI