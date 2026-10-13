Catherine Laga’aia e Deacon Phillippe guideranno il cast di Spaceship Earth, il pilot ispirato all’omonima attrazione di EPCOT annunciato lo scorso agosto: la scelta dei protagonisti arriva da Disney+.

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Chi sono i due protagonisti

L’attrice australiana ha ottenuto il ruolo da protagonista in Moana al fianco di Dwayne Johnson dopo una ricerca su scala mondiale. Il film, arrivato nelle sale quest’estate, ha superato i 323 milioni di dollari di incasso nel mondo. In precedenza Laga’aia era stata tra i volti della serie limitata di Prime Video The Lost Flowers of Alice Hart, dove ha recitato con Sigourney Weaver, Leah Purcell e Charlie Vickers, e l’anno prossimo guiderà il cast del thriller Crashout, firmato da Nick Annas. La rappresentano CAA, Venture Entertainment Partners, The Agency at AIPA e Jackoway Austen Tyerman.

Deacon Phillippe, 22 anni, è figlio di Reese Witherspoon e Ryan Phillippe. È impegnato sul set di Better Than the Movies, commedia romantica Netflix tratta dal romanzo per ragazzi di Lynn Painter diventato un bestseller, dopo aver chiuso da poco la sua prima prova da protagonista in Brother Save Us, dramma indipendente di Jesse Behrenwald. Lo ritroveremo anche in 4 Kids Walk Into a Bank, film Miramax di Frankie Shaw. Sul fronte delle agenzie risponde a CAA, LBI Entertainment e Ziffren Brittenham.

La trama e chi firma il pilot

I dettagli sui personaggi restano per ora top secret. La storia, invece, si conosce: quando una missione per scongiurare un cataclisma globale imminente va storta, un piccolo gruppo di adolescenti provenienti dal passato e dal futuro della Terra deve unire le forze contro una minaccia vasta e misteriosa quanto il tempo stesso.

Il copione porta le firme di Jason Fuchs, già dietro IT: Welcome To Derry, e di Michael Waldron, che ha lavorato a Loki, Doctor Strange nel Multiverso della Follia e Avengers: Doomsday. Fuchs è anche showrunner e produttore esecutivo con la sua Five Ten Productions. Waldron produce esecutivamente insieme al regista del pilot Lee Toland Krieger, ad Adam Fishbach di Fishbach Productions e ad Adam Fasullo di Anomaly Pictures. Il progetto è targato 20th Television.

Dall’attrazione di EPCOT alla serie

Il pilot prende il nome dall’attrazione a movimento lento ospitata dentro la geosfera simbolo di EPCOT, a Walt Disney World: un percorso di 15 minuti, narrato oggi da Dame Judi Dench, che accompagna chi visita il parco in un viaggio attraverso i progressi tecnologici dell’umanità, dai primi contatti degli uomini primitivi con i mammut lanosi fino all’invenzione del personal computer in un garage della California. Un’esperienza da macchina del tempo, pensata per mostrare come ogni passo avanti nella comunicazione abbia contribuito a costruire il futuro.

Per ora Disney+ ha ordinato soltanto il pilot: la serie vera e propria non è ancora stata approvata. Se arrivasse il via libera, sarebbe la prima volta che un’attrazione dei parchi Disney diventa uno show televisivo. Il precedente più celebre in questo senso resta Pirati dei Caraibi, franchise da oltre 4,5 miliardi di dollari incassati nel mondo. Altri film nati da giostre e padiglioni Disney sono Haunted Mansion, Country Bear Jamboree e Jungle Cruise.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI