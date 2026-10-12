Giovedì 15 ottobre arriva su Netflix la quarta stagione di The Diplomat, con tutti e otto gli episodi disponibili dallo stesso giorno. Keri Russell torna a interpretare Kate Wyler, l’ambasciatrice statunitense a Londra che ha reso la serie uno dei titoli più seguiti della piattaforma.

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Un appuntamento che si rinnova ogni anno

The Diplomat è tra le poche serie di Netflix a mantenere un ritmo annuale. La prima stagione è arrivata nell’aprile 2023, la seconda nell’ottobre 2024, la terza nell’ottobre 2025, e il rinnovo era stato annunciato già a maggio 2025, cinque mesi prima del debutto della terza stagione. Ora quell’attesa sta per concludersi.

Il confronto con il passato è impegnativo: la terza stagione aveva esordito con 1,24 miliardi di minuti visti nella sola settimana del debutto. I giudizi hanno accompagnato la serie fin dall’inizio, con una media che resta stabilmente sopra il 90% di recensioni positive e un picco del 97% per la terza stagione, apprezzata per aver tenuto insieme le tensioni geopolitiche e le vicende personali dei protagonisti senza perdere il gusto del racconto.

Chi torna davanti alla macchina da presa

Accanto a Keri Russell la quarta stagione conferma Rufus Sewell, Rory Kinnear, Allison Janney e Bradley Whitford. Per Janney, che interpreta la presidente Grace Penn, e per Whitford, nei panni di Todd Penn, c’è una novità: da questa stagione sono entrambi personaggi regolari. Alla creazione e alla guida della serie resta Debora Cahn.

Le riprese hanno toccato tre Paesi: si è lavorato a New York, nel Regno Unito e in Italia, dove una scena ha riunito a Firenze entrambe le coppie protagoniste.

Cosa succede nella quarta stagione

La nuova stagione mette in gioco due matrimoni pronti a distruggersi a vicenda. Un evento catastrofico spezza la fragile tregua che Kate Wyler era riuscita a costruire tra Stati Uniti e Regno Unito, proprio mentre cerca di salvare il rapporto con il marito. Mentre lei tenta di contenere i danni, la presidente Grace Penn e il vicepresidente Hal Wyler tramano per sottrarre alla Russia la sua arma più potente, spingendo il Paese verso la guerra.

Gli Emmy di Matthew Rhys

Compagno di Russell anche nella vita, Matthew Rhys si è preso la scena agli Emmy con una doppietta nella stessa serata: miglior attore protagonista in una miniserie per The Beast in Me e miglior attore protagonista in una serie commedia per Widow’s Bay. Nella prima recita accanto a Claire Danes, nel ruolo di un magnate immobiliare sospettato della scomparsa della moglie; la seconda è una produzione Apple TV+ firmata da Katie Dippold.

Considerando anche il premio conquistato in passato per The Americans, Rhys è ora il primo attore maschile ad aver vinto in tutte e tre le categorie principali: drama, commedia e miniserie.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI