The Rookie torna con la nona stagione mercoledì 6 gennaio 2027 alle 21:00 ET su ABC, in una serata e in una fascia oraria diverse dal passato. Alle 22:00 dello stesso giorno debutta lo spin-off The Rookie: North con Jay Ellis, per un blocco di due ore dedicato alla serie.

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Il ritorno di John Nolan

L’annuncio è arrivato durante il New York Comic-Con, insieme alle prime immagini della nuova stagione, che riprende dopo il finale choc dell’ottava. Nei filmati John Nolan (Nathan Fillion) e la sua squadra cercano di liberare Tim Bradford (Eric Winter) e Lucy Chen (Melissa O’Neil), rapiti, e si vede anche Tim torturato mentre è in cattività. La posta in gioco si alza parecchio. La serie, che oltre a Fillion vede nel cast Jenna Dewan, Eric Winter, Shawn Ashmore e Melissa O’Neil, si allarga con nuovi arrivi. Troian Bellisario interpreta una madre single decisa a iniziare una carriera nelle forze dell’ordine, Dulé Hill è un agente veterano e Molly Kunz una aspirante EMT. La premiere della nona stagione sarà un doppio episodio; le stagioni dalla prima all’ottava sono già disponibili su Hulu e Disney+.

Il debutto di The Rookie: North

Lo spin-off, creato da Alexi Hawley, segue Alex Holland (Jay Ellis), un uomo in cerca di un nuovo scopo dopo che una violenta irruzione domestica gli cambia la vita. Entra come rookie nel Pierce County Police Department e si ritrova a lavorare in tutto il Pacifico Nord-Ovest, dalle aree urbane alle comunità rurali più isolate, dove i rinforzi possono essere difficili da raggiungere. Accanto a lui Andy Allo è Brooke, specializzanda del primo anno al pronto soccorso, un personaggio caloroso e brillante alle prese con le pressioni del lavoro. Chris Sullivan veste i panni del watch commander, Janet Montgomery è la training officer di Alex, mentre completano il cast Karen Fukuhara, Froy Gutierrez, Mya Lowe e Malik Watson. ABC ha ordinato 10 episodi, prodotti da Alexi Hawley e Lionsgate Television, e nel pilot compare già Nathan Fillion nei panni di John Nolan, una porta aperta ai crossover tra le due serie: Hawley ha lasciato intendere che ogni stagione potrebbe ospitarne un paio. Anche The Rookie: North sarà disponibile il giorno successivo su Hulu, come la serie madre.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI