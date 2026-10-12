Michela Giraud entra al Caffè Vulcano. Nella puntata di Un posto al sole di lunedì 12 ottobre, in onda dalle 20,50 su Rai Tre, la comica italiana si presenta nel locale di Palazzo Palladini per un cameo di pochi minuti.

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Una cliente speciale al Caffè Vulcano

La mattina al bar si apre come sempre, con Silvia Graziani impegnata a servire la colazione agli avventori abituali. Tra i tavoli si accomoda un volto noto a chi segue la comicità italiana, Michela Giraud, che si comporta come una cliente qualunque: chiede un caffè, la Graziani glielo prepara e la scena si chiude in pochi minuti, il tempo di strappare un sorriso a chi è davanti allo schermo. Era già accaduto, l’anno scorso, con Whoopi Goldberg, quando la soap di Rai Tre aveva aperto le porte a un’altra firma dello spettacolo. Subito dopo Giraud esce dal locale, e il Vulcano torna ai suoi protagonisti, alle prese con le vicende che ne animano le trame.

Il tramezzino che Michela Giraud voleva ordinare

La simpatia della comica per la serie non è un mistero: in passato aveva più volte raccontato in pubblico di seguirla con piacere e di desiderare un’apparizione, arrivando a immaginare la battuta da dire al bancone.

«Io volevo solo dire: ‘Silvia, vorrei un tramezzino’. Fine. Rai, fatemelo fare.»

L’apparizione di lunedì 12 ottobre ha quindi il sapore di un desiderio coronato, oltre che di un incontro tra due mondi che si osservavano da tempo con curiosità.

Roberto e Greta sotto gli occhi di Silvia

Mentre allunga la tazzina verso Michela Giraud, la Graziani ha però la testa altrove: sta osservando Roberto e Greta, che stanno pranzando insieme e sembrano ormai in grande sintonia. Il dettaglio rende il cameo una doppia sorpresa per Silvia, divisa tra il bancone e quello che sta accadendo tra i tavoli del suo locale.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI