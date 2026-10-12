Nella 26ª edizione di Amici di Maria De Filippi la corsa al banco è già partita. Nella prima puntata, andata in onda questo pomeriggio, lunedì 12 ottobre, su Canale 5, i responsabili artistici della scuola hanno selezionato i 22 ragazzi che proveranno a conquistare un posto nel programma. Per il pugile Gabriele e la judoka India, però, il banco è già cosa fatta.

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Come si conquista un banco

La prima novità riguarda chi siede al tavolo della scuola: i docenti non si chiamano più professori, ma responsabili artistici. Per il canto, accanto a Rudy Zerbi, arrivano due volti nuovi: Amadeus, che esordisce in un talent show, e il giovane cantante Samurai Jay, che si è fatto conoscere con Halo e Ossessione e arriva da Sanremo 2026. Nel ballo restano Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini, mentre la novità è Ambra Angiolini. Lasciano invece la scuola Veronica Peparini ed Emanuel Lo.

Ottenere la maglia, però, non basta: i cantanti e i ballerini selezionati dovranno convincere chi ha risposto sì ad assegnare loro il banco al termine di un incontro conoscitivo in sala. Se non ci riusciranno, la loro avventura si chiuderà prima ancora di cominciare. Chi incassa due sì, però, ha un vantaggio: può scegliere personalmente il proprio responsabile, senza aspettare la decisione della produzione. Alla puntata ha preso parte anche un ospite, Lorenzo Salvetti.

I 22 aspiranti allievi

Sono dodici cantanti e dieci ballerini, di età compresa tra i 17 e i 26 anni, e il loro futuro dipende dai sì già incassati.

Kashmere , 25 anni, cantante: tre sì su tre dai responsabili del canto.

, 25 anni, cantante: tre sì su tre dai responsabili del canto. Napo , 17 anni, ballerino: sì di Angiolini e Cuccarini, no di Alessandra Celentano.

, 17 anni, ballerino: sì di Angiolini e Cuccarini, no di Alessandra Celentano. Saitta , 26 anni, cantante: sì di Amadeus, no di Zerbi e Samurai Jay.

, 26 anni, cantante: sì di Amadeus, no di Zerbi e Samurai Jay. Charli , 17 anni, ballerina: sì di Angiolini, no di Celentano e Cuccarini.

, 17 anni, ballerina: sì di Angiolini, no di Celentano e Cuccarini. Aura , 18 anni, cantante: sì di Samurai Jay e Zerbi, no di Amadeus.

, 18 anni, cantante: sì di Samurai Jay e Zerbi, no di Amadeus. Anna Messina , 18 anni, ballerina: sì di Celentano e Cuccarini, no di Angiolini.

, 18 anni, ballerina: sì di Celentano e Cuccarini, no di Angiolini. Paulo , 24 anni, cantante: sì di Samurai Jay e Zerbi, no di Amadeus.

, 24 anni, cantante: sì di Samurai Jay e Zerbi, no di Amadeus. Clara , 19 anni, ballerina: sì di Angiolini, no di Celentano e Cuccarini.

, 19 anni, ballerina: sì di Angiolini, no di Celentano e Cuccarini. Jed , 23 anni, cantante: sì di Amadeus e Zerbi, no di Samurai Jay.

, 23 anni, cantante: sì di Amadeus e Zerbi, no di Samurai Jay. Manolo , 20 anni, ballerino: sì di Celentano, no di Angiolini e Cuccarini.

, 20 anni, ballerino: sì di Celentano, no di Angiolini e Cuccarini. Shari , 23 anni, cantante: sì di Zerbi, no di Amadeus e Samurai Jay.

, 23 anni, cantante: sì di Zerbi, no di Amadeus e Samurai Jay. Anna Abbagnale , 23 anni, ballerina: sì di Cuccarini, no di Angiolini e Celentano.

, 23 anni, ballerina: sì di Cuccarini, no di Angiolini e Celentano. Tiaso , 21 anni, cantante: sì di Amadeus e Samurai Jay, no di Zerbi.

, 21 anni, cantante: sì di Amadeus e Samurai Jay, no di Zerbi. Celeste , 17 anni, ballerina: sì di Celentano, no di Angiolini e Cuccarini.

, 17 anni, ballerina: sì di Celentano, no di Angiolini e Cuccarini. Erness , 20 anni, cantante: sì di Samurai Jay, no di Amadeus e Zerbi.

, 20 anni, cantante: sì di Samurai Jay, no di Amadeus e Zerbi. Riccardo , 19 anni, ballerino: sì di Cuccarini, no di Angiolini e Celentano.

, 19 anni, ballerino: sì di Cuccarini, no di Angiolini e Celentano. Nicolò , 21 anni, cantante: sì di Amadeus, no di Samurai Jay e Zerbi.

, 21 anni, cantante: sì di Amadeus, no di Samurai Jay e Zerbi. Lollo , 19 anni, ballerino: sì di Angiolini, no di Celentano e Cuccarini.

, 19 anni, ballerino: sì di Angiolini, no di Celentano e Cuccarini. Posniak , 24 anni, cantante: sì di Zerbi, no di Amadeus e Samurai Jay.

, 24 anni, cantante: sì di Zerbi, no di Amadeus e Samurai Jay. Benedetta , 19 anni, ballerina: sì di Celentano, no di Angiolini e Cuccarini.

, 19 anni, ballerina: sì di Celentano, no di Angiolini e Cuccarini. Andrea Heros , 20 anni, cantante: sì di Samurai Jay, no di Amadeus e Zerbi.

, 20 anni, cantante: sì di Samurai Jay, no di Amadeus e Zerbi. Manuel, 19 anni, cantante: sì di Amadeus, no di Samurai Jay e Zerbi.

Un caso a parte è quello di Shari, all’anagrafe Shari Noioso, cantautrice friulana che ha cantato all’Ariston a Sanremo 2023 con il brano Egoista. Proprio Amadeus, che quel Festival lo conduceva e che ad Amici è uno dei tre responsabili del canto, non le ha dato il suo sì: a pesare non è stata una bocciatura del suo talento, ma il percorso già condiviso dai due, perché l’ex conduttore ha preferito evitare un possibile conflitto d’interesse.

Gabriele e India hanno già il banco

A differenza dei cantanti e dei ballerini, Gabriele e India sono già allievi ufficiali: il loro banco non è in discussione, la loro permanenza sì. Ogni settimana dovranno affrontare uno sfidante esterno deciso a prendere il loro posto, e soltanto una vittoria permetterà di restare nella scuola. Chi resisterà fino alla fine riceverà un premio. Le anticipazioni parlano già dell’ingresso di un nuovo atleta dalla settimana successiva.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI