Achille Lauro avrà un one man show tutto suo su Rai 1 nei primi mesi del 2027. Il programma non è saltato, come si era ipotizzato quando non è comparso nei palinsesti autunnali: è stato soltanto rinviato. La data ufficiale ancora non c’è, ma la certezza che lo spettacolo si farà sì.

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Due puntate dal vivo sulla rete ammiraglia

Il formato prevede un progetto originale articolato in due puntate, interamente dal vivo, con la messa in onda prevista di venerdì. È la stessa serata che dovrebbe ospitare l’altro spettacolo musicale firmato da un solo artista, quello del vincitore di Sanremo 2026 Sal Da Vinci, la cui serata è attesa invece a dicembre.

Per Achille Lauro si tratta del passaggio che lo consacra sulla rete ammiraglia della tv italiana, quella che in passato ha affidato one man show ad artisti come Adriano Celentano, Fiorello, Gianni Morandi, Renato Zero e Gigi D’Alessio. L’artista arriva a questo appuntamento dopo l’esperienza da giudice a X Factor e una centralità crescente nel mondo della musica e dello spettacolo.

Il progetto era stato presentato come uno degli eventi forti della stagione Rai 2026/2027 e avrebbe dovuto trovare spazio in prima serata dopo la conclusione di Tale e Quale Show, il programma di Carlo Conti. La lavorazione si è rivelata più complessa del previsto e va avanti da alcuni mesi, tanto che l’ipotesi ora è collocare le due serate nel 2027, magari in prossimità del Festival di Sanremo in onda a febbraio.

Al suo fianco una presenza femminile

Lo spettacolo vedrà accanto ad Achille Lauro una presenza femminile, sulla falsariga di quanto accadde a Francesca Neri al fianco di Adriano Celentano nello show Francamente me ne infischio, andato in onda su Rai 1 nell’ottobre del 1999.

Il concerto di San Siro andato in onda su Canale 5

Nel frattempo Canale 5 ha trasmesso la ripresa televisiva del concerto che Achille Lauro ha tenuto il 15 giugno allo stadio San Siro di Milano. Si è trattato della registrazione di un live, non di uno show originale: un passaggio che quindi non toglie nulla al progetto in costruzione sulla prima rete.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI