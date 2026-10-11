Sabato 10 ottobre si è riaccesa la sfida degli ascolti tra Ballando con le Stelle e Tu Si Que Vales, i due programmi che da anni si contendono il pubblico della prima serata. A vincere la serata è stato lo show di Canale 5.

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Come sono andate le seconde puntate

Su Rai 1 la serata condotta da Milly Carlucci, tra le esibizioni dei vip in pista, il faccia a faccia tra Barbara d’Urso e Pasquale La Rocca e l’assegnazione dei tesoretti, ha raccolto 2.479.000 spettatori con il 24,3% di share, un risultato leggermente sotto quello del debutto, quando erano stati 2.485.000 con il 25,6%.

Su Canale 5, dove si sono alternati il Lip Sync Battle e le performance dei concorrenti, il programma di Maria De Filippi ha invece totalizzato 3.477.000 spettatori e il 24,6% di share, in crescita rispetto ai 3.403.000 e al 25,5% della prima puntata. Il confronto tra i due show resta uno dei più seguiti del sabato, insieme a quello tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna.

Ballando con le Stelle, le seconde puntate dal 2005 a oggi

Vent’anni di seconde puntate raccontano per il programma di Rai 1 una curva in discesa nei valori assoluti, ma non nello share. Il debutto, il 15 gennaio 2005, portò davanti alla tv 6.026.000 persone con il 29,82%. L’anno successivo, il 24 settembre 2005, arrivò il picco di share, con il 31,12% e 5.892.000 spettatori. Nel 2006 si registrò la prima flessione, a 3.941.000 spettatori e 25,35%, seguita dal recupero del 2007 (4.860.000, 22,51%) e da altre tre edizioni sopra i 5 milioni: 5.860.000 con il 30,22% nel 2009, 5.482.000 con il 27,12% nel 2010 e 5.477.000 con il 25,03% nel 2011. Il 2012, con 5.266.000 e il 23,77%, chiuse la fase più alta.

Da lì in avanti i valori si sono assestati tra i 4 e i 4,5 milioni, con share compresi tra il 18,74% e il 22,20%: 4.420.000 nel 2013, 4.198.000 nel 2014, 4.463.000 nel 2016, 4.060.000 nel 2017, 3.754.000 nel 2018 e 4.118.000 nel 2019. Dal 2020 il calo degli spettatori si è accompagnato a percentuali più robuste, con 3.653.000 e 20,58% nel 2020, 3.871.000 e 21,68% nel 2021, 3.632.000 e 24,40% nel 2022, 3.229.000 e 21,89% nel 2023, 3.293.000 e 24,04% nel 2024, fino ai 3.092.000 e al 25,73% del 4 ottobre 2025. In alcune di queste edizioni la serata era preceduta da Ballando Tutti in Pista, che nel 2020 aveva radunato 4.092.000 spettatori con il 18,20%, nel 2021 4.336.000 con il 19,80%, nel 2022 3.699.000 con il 20,20%, nel 2023 3.608.000 con il 19,73% e nel 2024 3.799.000 con il 21,50%. La platea televisiva, in questi due decenni, è comunque cambiata, e i numeri delle prime stagioni sono difficilmente replicabili oggi in prima serata.

Tu Si Que Vales, dalla prima edizione a oggi

Il programma di Maria De Filippi continua a figurare tra i più visti di Canale 5, con un pubblico rimasto fedele a dodici anni dal debutto. La prima seconda puntata, l’11 ottobre 2014, aveva interessato 4.543.000 spettatori con il 20,91%. Seguirono poi 3.786.000 e 21,21% nel 2015, 3.813.000 e 21,55% nel 2016, 4.668.000 e 24,82% nel 2017, 5.232.000 e 29,03% nel 2018 e il picco di 5.342.000 con il 29,96% nel 2019. Dopo il calo del 2020 (3.686.000, 22,56%) e del 2021 (3.806.000, 23,94%), gli ascolti sono risaliti a 4.080.000 con il 28,55% nel 2022 e a 3.904.000 con il 30,30% nel 2023, la percentuale più alta di sempre. Nel 2024 erano 3.238.000 con il 24,46%, mentre il 4 ottobre 2025 la seconda puntata ha raggiunto 3.933.000 spettatori e il 26,79% di share.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI