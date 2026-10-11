Fabio Canino non sarà più giudice di Ballando con le Stelle e non lo vedremo nemmeno in pista come concorrente. È stato lui stesso a raccontare come sono andate davvero le cose: la decisione di uscire dal programma è sua, maturata dopo la proposta di un contratto biennale che comprendeva anche una parentesi da ballerino.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Il no alla pista e al contratto biennale

A interrompere l’esperienza è stato Canino, davanti a un’offerta diversa dal solito, e non una rottura voluta da Milly Carlucci o dalla Rai. La conduttrice gli ha proposto di restare per due anni, scendendo in pista come concorrente e rientrando poi in giuria nella stagione successiva. Lui ha rifiutato, e per spiegare il motivo è partito dal modo in cui concepisce il proprio ruolo.

Il passaggio da giudice a concorrente, racconta, non lo ha fatto sentire sminuito.

“Quando me lo ha chiesto non mi è sembrato un passo indietro, non mi è sembrata una diminutio”.

Il nodo è un altro: all’interno di un programma come quello i ruoli possono anche cambiare, ma chi ha giudicato per anni non può poi finire a farsi giudicare. Il paragone che usa arriva dal calcio.

“Se fai il giudice per anni, dopo non puoi essere giudicato. Non si è mai visto un arbitro di calcio che a un certo punto entra in campo a giocare con una delle squadre”.

A pesare, aggiunge, sarebbe stato anche il rapporto con chi lo ha contestato per anni proprio per la sua posizione in giuria: ballare gli avrebbe consegnato un bersaglio facile, e la cosa non gli sembrava lucida. C’è poi un ostacolo pratico che non aveva voglia di affrontare.

“Non potevo passare tutta la settimana a provare balletti”.

All’ipotesi che la proposta fosse in realtà un modo per spingerlo verso il no, Canino ha risposto negando, definendo però il pensiero più che legittimo.

“Può essere, credo sia più che lecito pensarlo”.

Con Milly Carlucci che ha insistito per due anni pur di averlo in squadra, il dubbio che il pensiero sia stato “hai fatto quello che potevi fare, ciao e grazie” non lo esclude del tutto, ma non ci crede: se le cose stessero così, sarebbe stato più semplice dirgli che era finita, mentre la proposta è arrivata, ed è una di quelle che qualcun altro avrebbe accettato al posto suo. Lui no, e non la considera comunque una vicenda da leggere in chiave negativa.

Diciassette anni da giurato, tra nicchia e battute

Guardando indietro alla sua avventura nel dance show, Canino la racconta come la rappresentanza di una nicchia: le sue battute in studio spesso cadevano nel vuoto, ma lui sapeva che da casa qualcuno avrebbe sorriso. E infatti poi arrivavano i messaggi di chi si sentiva rappresentato da lui.

La conferma social e la battuta su Pier Silvio Berlusconi

L’uscita dal programma non è arrivata soltanto per intervista. Canino ha confermato la scelta anche con un video pubblicato su Instagram, in cui ha spiegato di aver voluto chiudere l’esperienza per dedicarsi a nuove opportunità. Della sua decisione ha parlato anche Ivan Zazzaroni, che da anni siede in giuria.

“Quest’anno hanno proposto a Fabio Canino di scendere in pista, ma lui ha deciso di non farlo ed è una scelta che rispetto”.

Canino, dal canto suo, non si è chiuso nessuna porta: ricordando le novità arrivate durante l’estate, ha chiamato in causa con una battuta Pier Silvio Berlusconi.

“Anzi, a proposito, essendo stato io il primo a fare il tavolo in televisione, Pier Silvio, io sono pronto adesso”.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI