Dopo il buon riscontro della prima puntata, Tale e quale show torna in onda con la sua seconda emissione stagionale, mercoledì 30 settembre in prima serata su Rai1, subito dopo il tradizionale spazio riservato al gioco a premi Affari tuoi. La diretta arriva, come di consueto, dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma.

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Ubaldo Pantani torna al banco dei giurati

Per questa seconda puntata, Carlo Conti ha scelto di richiamare un volto ormai familiare al pubblico del programma: il quarto giurato sarà Ubaldo Pantani, attore, comico e imitatore toscano, che siede al fianco dei tre titolari Cristiano Malgioglio, Elettra Lamborghini e Alessandro Siani. Per lui è la decima volta in questo ruolo, un numero di presenze che equivale ormai a un’intera stagione dello show delle imitazioni.

Classe 1971, nato a Cecina il 31 marzo, Pantani si è laureato in Scienze politiche all’Università di Pisa e ha mosso i primi passi come attore teatrale nella compagnia di Giorgio Albertazzi, prima di approdare in televisione nel 1997. In questo periodo è impegnato in giro per l’Italia con il suo spettacolo teatrale Inimitabile, ma ha trovato il modo di ritagliare uno spazio per tornare nella casa televisiva che lo ha visto protagonista più volte.

La scelta di Conti ha una sua storia. Il progetto iniziale prevedeva infatti Pantani come quarto giudice fisso, una presenza stabile accanto ai tre titolari, con quella capacità di stare dentro il gioco televisivo senza appesantirlo che lo contraddistingue. L’imitatore, però, era già nel cast di Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio, e il suo legame con la squadra del Nove ha reso impossibile trasformare quella che poteva essere una presenza continuativa in una realtà. Così, almeno per ora, lo rivediamo a rotazione.

Fabio Fazio e le novità di questa edizione

Proprio Fazio era stato il giudice speciale della prima puntata, andata in onda mercoledì 23 settembre: la sua presenza era stata annunciata da Carlo Conti con una settimana di anticipo e ha rappresentato una sorta di ritorno a casa per il conduttore, che dall’11 ottobre tornerà comunque con Che tempo che fa su NOVE e discovery+. La seconda puntata cambia dunque volto al tavolo dei giurati: dopo Fazio arriva Pantani, in un avvicendamento che conferma la formula del giudice a sorpresa diverso ogni settimana.

Questa sedicesima edizione del programma porta con sé una novità importante riguardo al palinsesto. Lo storico appuntamento del venerdì sera ha lasciato spazio alla serata del mercoledì, con nove puntate previste, tutte in diretta. Un cambiamento che ridefinisce le abitudini di chi seguiva lo show da anni, ma che non sembra aver intaccato l’entusiasmo attorno al format.

C’è poi un altro elemento che rende questa stagione diversa dalle precedenti: il pubblico può incidere direttamente sulle graduatorie settimanali. I voti espressi attraverso i profili ufficiali della Rai sui social network, da Instagram a Facebook, da X a TikTok, assegnano un punteggio aggiuntivo di 5, 3 e 1 punto alle tre esibizioni più popolari, dando così più peso al giudizio di chi guarda da casa e trasformando il televoto social in una componente concreta della competizione.

Le imitazioni più attese della serata

Grande attesa anche per le performance degli artisti in gara. Tra le imitazioni più attese della seconda puntata troviamo Beyoncé, Pink, Zucchero, Achille Lauro ed Elodie, un ventaglio di nomi che spazia dalla musica internazionale al cantautorato italiano, passando per il pop e la scena urban. Il programma continua così a mescolare generi e generazioni senza soluzione di continuità.

Ogni settimana i concorrenti si misurano con artisti diversi, mettendo alla prova non solo la voce ma anche la capacità di calarsi nei panni di icone lontane dal proprio stile. È questo il meccanismo che tiene insieme il gioco e lo rende imprevedibile, puntata dopo puntata.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI