Domenica pomeriggio, ore 14.30, Rai 3 accende di nuovo i riflettori sull’attualità internazionale con la nuova stagione di In Mezz’Ora, il programma di approfondimento condotto da Monica Maggioni. Gli scenari globali cambiano con una velocità difficile da seguire, e la sfida resta quella di offrire strumenti di lettura solidi, senza rinunciare al racconto.

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Un appuntamento fisso per capire il mondo

La fascia domenicale del pomeriggio torna così a essere un punto di riferimento per chi vuole andare oltre la cronaca immediata. Il programma dichiara l’obiettivo di analizzare le principali questioni dell’attualità attraverso le voci dei protagonisti e il contributo degli esperti, affiancati dagli strumenti dell’analisi dei dati e del fact checking: un mix che permette di verificare i fatti e di collocarli in un contesto comprensibile.

La fase storica che stiamo attraversando è segnata da una forte instabilità internazionale, e da qui parte la proposta editoriale, che mette al centro le grandi sfide globali, le dinamiche geopolitiche e gli scenari mondiali sempre più incerti. L’intento è spiegare le ragioni profonde dei cambiamenti in corso, oltre il commento dell’emergenza, con un linguaggio accessibile anche a chi non segue abitualmente la politica estera.

Accanto al programma principale trova spazio la seconda parte del contenitore, La Newsroom di In Mezz’Ora. Insieme ai giornalisti e agli inviati, la redazione propone reportage, storie e approfondimenti pensati per leggere la complessità del mondo in cui viviamo, raccontare i cambiamenti in atto e provare a rispondere ai grandi quesiti contemporanei. Il formato alterna l’analisi in studio al lavoro sul campo, dando spazio a chi quei luoghi li attraversa davvero.

I temi della prima puntata e l’ospite Jonathan Safran Foer

Il debutto stagionale mette sul tavolo una serie di questioni che si intrecciano tra loro. Si parte dal cambiamento climatico e dalle sfide poste dall’intelligenza artificiale, due fronti che stanno ridefinendo economie, società e modelli di convivenza, per poi passare alla situazione in Medio Oriente e a Gaza, uno dei nodi più delicati e dolorosi del panorama internazionale. Si arriva quindi ai grandi appuntamenti elettorali dell’autunno e del prossimo anno, che orienteranno gli equilibri politici di diverse aree del pianeta.

Completano il quadro il rapporto tra USA e Cina, una partita che continua a ridisegnare le rotte commerciali e tecnologiche globali, e la guerra in Ucraina, conflitto che resta centrale per la sicurezza europea. Temi diversi tra loro, ma legati da un filo comune: la difficoltà di prevedere come evolveranno le cose nei prossimi mesi.

Tra gli ospiti della puntata c’è anche lo scrittore Jonathan Safran Foer, una presenza che aggiunge al dibattito uno sguardo letterario e civile, utile per leggere le questioni globali anche attraverso le domande etiche che pongono. Il suo contributo si inserisce in un impianto che alterna interviste, analisi e momenti di confronto, con l’intento di non semplificare problemi che semplici non sono.

Per chi segue la geopolitica con attenzione, ma anche per chi vuole iniziare a orientarsi, l’appuntamento resta quello delle 14.30 su Rai 3: un’ora e mezza in cui l’attualità viene scomposta e ricomposta, con dati, testimonianze e voci autorevoli. La Newsroom è pronta a portare i telespettatori là dove le notizie accadono, tra reportage e storie che raramente trovano spazio altrove.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI