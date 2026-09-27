Netflix torna nell’universo di Victor Hugo con Quasimodo, l’anima di Parigi, un nuovo film che rilegge la storia di Notre-Dame de Paris con un taglio inedito e un cast di primo livello. Disponibile dal 27 novembre, la pellicola mostra una Parigi lontana dall’immagine da cartolina, tra epidemie, tensioni politiche e un amore impossibile.

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Una Parigi del 1830 tra colera e rivolte

La storia si svolge a Parigi nel 1830, in un momento segnato dall’instabilità e dalla minaccia del colera, mentre la città si trova sull’orlo di una possibile devastazione. Al centro del racconto c’è Quasimodo, un uomo segnato fisicamente dalla sua condizione e costretto a muoversi all’interno di una società attraversata da profondi conflitti politici. In questo scenario prende forma anche un amore impossibile, destinato a mettere ulteriormente alla prova il protagonista.

La nuova versione guarda alla figura del campanaro attraverso una Parigi lontana dall’immagine idealizzata della città romantica. La minaccia del colera e i disordini politici fanno da sfondo a una vicenda in cui il protagonista si trova al centro di forze più grandi di lui, mentre il sentimento amoroso introduce una dimensione intima e tragica. Bloccato tra le tensioni della capitale e una passione destinata a restare inappagata, Quasimodo diventa il bersaglio di una caccia all’uomo: a inseguirlo ci sono il direttore della Sicurezza e un medico senza scrupoli, determinato a condurre esperimenti clinici su di lui per trovare una cura alla malattia. L’intreccio sposta così il baricentro del racconto dal melodramma ottocentesco a una dimensione più cruda e politica, dove il corpo del protagonista diventa terreno di conflitto e di sperimentazione.

Un prequel storico più che un adattamento fedele

L’operazione di Netflix parte da uno dei testi più celebri della letteratura francese per proporre una nuova rilettura cinematografica. Notre-Dame de Paris, pubblicato da Victor Hugo nel 1831, ha generato nel corso del tempo numerosi adattamenti e reinterpretazioni, diventando uno dei racconti più riconoscibili legati all’immaginario della Parigi ottocentesca. Il nuovo film non traspone semplicemente il romanzo: immagina la vita dell’uomo che avrebbe ispirato Quasimodo, più vicino a un prequel storico che a un adattamento fedele.

In un’intervista a Vanity Fair, il regista Jean-François Richet ha spiegato di essersi basato sull’ipotesi di un archivista britannico, secondo cui un tagliapietre avrebbe ispirato il personaggio, definendola “un postulato credibile piuttosto che una storia reale”. Questo approccio recupera il nucleo drammatico del romanzo inserendolo in un contesto attraversato da tensioni sociali, epidemie e conflitti personali, senza vincolarsi alla lettera del testo hugoliano.

Un postulato credibile piuttosto che una storia reale

Cassel, Richet e un cast di primo livello

La regia è affidata a Jean-François Richet, già autore di L’Imperatore di Parigi e della duologia di Mesrine, mentre la sceneggiatura porta la firma di Éric Besnard ed Edgar Marie. Il film segna un nuovo incontro tra il regista e Vincent Cassel, che aveva già lavorato con lui proprio su Mesrine e su L’Imperatore di Parigi. Per interpretare Quasimodo, l’attore appare quasi irriconoscibile: il trucco prostetico e una profonda trasformazione fisica gli restituiscono la celebre figura del campanaro, lontana dall’immagine elegante e magnetica che ha caratterizzato gran parte della sua carriera.

Al suo fianco troviamo Karim Leklou, Daphné Patakia e Benjamin Voisin, insieme a Noémie Lvovsky, Sébastien Pouderoux, Eli Nachmani e Alexis Rosenstiehl. Il cast corale conferma le ambizioni del progetto, sostenuto da un budget stimato di 30 milioni di euro, cifra che lo rende una delle produzioni francesi più costose mai finanziate da Netflix. Quasimodo, l’anima di Parigi arriverà sulla piattaforma il 27 novembre, riportando al pubblico uno dei personaggi più celebri nati dalla penna di Victor Hugo.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI