Quarant’anni di tentativi falliti sono alle spalle: Neuromancer sta per arrivare sul piccolo schermo. La data da segnare è quella del 22 gennaio 2027, quando i primi due episodi debutteranno su Apple TV+.

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Un adattamento atteso da quarant’anni

La serie nasce dal romanzo d’esordio di William Gibson, pubblicato nel 1984, che vinse i tre premi più prestigiosi del settore: Hugo, Nebula e Philip K. Dick. Quel libro ha dato il via alla trilogia Sprawl, completata poi da Count Zero, Mona Lisa Overdrive e Burning Chrome, e ha contribuito a definire l’immaginario cyberpunk per intere generazioni di lettori.

Portarlo sullo schermo, però, è stata a lungo un’impresa impossibile, perché le realtà mutevoli e le architetture digitali descritte da Gibson richiedevano strumenti visivi che semplicemente non esistevano. I progetti si sono accumulati senza mai vedere la luce. Un tentativo era già naufragato nel 2015: Vincenzo Natali (regista di Cube e Splice) era stato coinvolto nel 2010 per scrivere e dirigere un film, aveva completato la sceneggiatura nel 2013 con il contributo dello stesso Gibson, poi si era allontanato dal progetto due anni dopo. Oggi il quadro è cambiato e la storia può diventare un thriller in dieci episodi.

Il risultato sarà distribuito con cadenza settimanale. Dopo la doppietta inaugurale del 22 gennaio, andrà in onda un nuovo episodio ogni venerdì fino al 19 marzo 2027, una struttura che alimenta il dibattito tra un episodio e l’altro, come spesso accade con le produzioni di casa Apple.

Chi c’è dietro e davanti alla macchina da presa

Nei panni del protagonista troviamo Callum Turner, che interpreta Case, un super hacker danneggiato e un tempo ai vertici del suo mestiere. Al suo fianco recita Briana Middleton nei panni di Molly, assassina nota come razor-girl. I due vengono trascinati in una rete di spionaggio digitale e crimine, fino a mettere a segno un colpo ai danni di una dinastia aziendale piena di segreti. Il cuore della missione riguarda però due intelligenze artificiali, Wintermute e Neuromancer, che cercano di fondersi per diventare un’entità di potenza inimmaginabile.

Il cast si completa con Mark Strong (Armitage), Joseph Lee (Hideo), Peter Sarsgaard (John Ashpool) e Clémence Poésy (Marie-France Tessier), oltre a Emma Laird, Max Irons, André De Shields, Isabella Pappas e Dane DeHaan. Dietro la macchina da presa, la serie è stata creata per la televisione da Graham Roland (Dark Winds) e JD Dillard (Stray): il primo ricopre il ruolo di showrunner e produttore esecutivo, mentre il secondo dirige i primi tre episodi e figura anch’egli tra i produttori esecutivi. Lo stesso William Gibson è produttore esecutivo del progetto, un dettaglio che farà piacere ai puristi.

La produzione è affidata a Paramount Television Studios e Anonymous Content. Prima del debutto, Callum Turner ha sorpreso il pubblico del San Diego Comic-Con con un intervento in video durante il panel Hall H di Apple TV, occasione in cui ha presentato il teaser della serie: un assaggio che ha confermato quanto sia concreta l’attesa attorno a questo adattamento.

Il calendario di Apple TV+ tra Silo e The Savant

Mentre mancano ancora alcuni mesi all’inizio del nuovo anno, il palinsesto della piattaforma sta già prendendo forma. Neuromancer sarà l’unica nuova serie a debuttare a gennaio, ma la primavera porterà con sé The Savant, il crime thriller con Jessica Chastain rimandato più volte nel corso degli anni. La storia esplora il terrorismo domestico nell’era in cui internet diventa un nuovo terreno di incontro per individui con idee affini.

L’estate sarà invece il momento delle risposte: la stagione finale di Silo arriverà il 9 luglio. Riusciranno Juliette Nichols (Rebecca Ferguson) e il silo 18 a compiere l’impresa e a rovesciare il silo 1? Sul fronte cinematografico, l’unico film previsto per il prossimo anno è Snoopy Unleashed, pellicola animata per bambini che segue Charlie Brown e la banda dei Peanuts alla ricerca di Snoopy dopo la sua fuga da casa.

Chi ha letto il romanzo di Gibson sa quanto sia complesso tradurre sullo schermo la sua estetica di luci al neon, cowboy della console e spazi digitali. La scommessa di Apple TV+ è ambiziosa, e la scelta di affidare la regia dei primi episodi a Dillard suggerisce una direzione visiva precisa. Appuntamento al 22 gennaio 2027 per scoprire se quarant’anni di attesa sono stati ripagati.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI