Rosario Fiorello torna su Rai1, e lo annuncia con un video pubblicato su Instagram in cui lo showman resta muto davanti alla telecamera. Una voce fuori campo esordisce: “Questo non è Brad Pitt, ora che abbiamo la vostra attenzione…”. Solo alla fine del video compare in sovrimpressione la scritta “Prossimamente su Rai1“.

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Il teaser social e l’omaggio a Brad Pitt

Il video diffuso sui canali social dello showman gioca con l’ironia e con i codici della pubblicità contemporanea. Fiorello appare seduto su una sedia di fronte a una scrivania scura, immobile e in silenzio, riprendendo la struttura di una recente campagna pubblicitaria che ha avuto come protagonista Brad Pitt. La voce fuori campo rompe il silenzio con una battuta che cita direttamente l’attore americano, e l’effetto di spaesamento sembra calcolato. Solo in chiusura, sopra l’immagine dello showman ancora muto, appare la scritta “Prossimamente su Rai1“, che ufficializza il ritorno sulla rete ammiraglia.

Al momento non si sa ancora nulla sul programma che lo vedrà protagonista né sulla data di effettiva messa in onda. L’annuncio resta volutamente enigmatico: nessun titolo, nessun format, nessuna collocazione nel palinsesto. Quello che conta, per ora, è la destinazione: Rai1.

Un ritorno dopo quattordici anni

Mentre tutti attendevano l’annuncio della data di ritorno su Radio2 con La Pennicanza, ancora non ufficializzata nel palinsesto radiofonico Rai, lo showman si prepara a tornare sulla rete ammiraglia, dove manca dal 2011, anno in cui andò in onda lo show “Il più grande spettacolo dopo il weekend“. È un’assenza di quattordici anni, durante la quale Fiorello ha comunque continuato a essere una presenza costante nel panorama televisivo e digitale italiano, ma su altre reti e su altre piattaforme.

Nel 2019, ad esempio, propose Viva RaiPlay!, un progetto che riscosse successo di pubblico e online e che confermò la sua capacità di intercettare linguaggi e formati nuovi senza perdere il contatto con il pubblico generalista. Il ritorno su Rai1 ha però un significato diverso: è il ritorno sulla rete principale del servizio pubblico, quella che storicamente ospita i grandi show e i programmi di intrattenimento di massa.

Il legame con Amadeus e il Festival di Sanremo

Più recentemente lo abbiamo visto al fianco di Amadeus nella settantesima e settantunesima edizione del Festival di Sanremo, dove Fiorello ha affiancato l’amico di lunga data con incursioni, gag e momenti di intrattenimento. Un sodalizio che ha funzionato anche sul piano televisivo e che ha alimentato, nel tempo, ipotesi e indiscrezioni su future collaborazioni.

Amadeus, sul settimanale Chi, aveva parlato così di un possibile ritorno con l’amico Fiorello: «Io con Rosario vado ovunque. Tornare in Rai con lui? Io non escludo niente. Fino a maggio sarò impegnato ad Amici, da giugno valuterò le proposte e i progetti». Dichiarazioni che, lette oggi, assumono un peso diverso alla luce dell’annuncio comparso sui social dello showman.

Il presentatore siciliano torna così sulla rete ammiraglia, dove nel 2019 aveva già proposto Viva RaiPlay!, con un buon riscontro di pubblico e online. Il video teaser, con la sua struttura essenziale e il silenzio voluto, sembra anticipare un progetto ancora tutto da scoprire. Tra gli addetti ai lavori e il pubblico circola una domanda ricorrente, su che tipo di show sarà e con chi verrà costruito. Al momento, l’unica certezza resta la scritta che scorre alla fine del filmato: prossimamente su Rai1.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI