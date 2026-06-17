L’estate si avvicina e con lei arriva una delle serie più amate dell’universo Trek degli ultimi anni. Mentre la terza stagione si è conclusa lo scorso settembre lasciando i fan con molte domande, ora è finalmente disponibile il primo trailer ufficiale della quarta stagione di Star Trek: Strange New Worlds, che debutterà su Paramount+ il prossimo 23 luglio. Scopriamo insieme cosa ci aspetta.

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Ufficiale il trailer di Star Trek: Strange New Worlds stagione 4

Il nuovo ciclo di episodi riporta l’equipaggio della U.S.S. Enterprise guidato dal capitano Christopher Pike in una serie di avventure che, stando alle anticipazioni, metteranno a dura prova sia l’aspetto psicologico che quello fisico dei protagonisti. Nel loro viaggio verso territori inesplorati della galassia, l’equipaggio si troverà ad affrontare demoni interiori e minacce esterne di diversa natura, tra nuovi incontri, ritorni inaspettati e scontri con alieni particolarmente ostili. Il tutto mantenendo la filosofia caratteristica della serie originale: lottare per abbracciare un futuro luminoso e ricco di speranza, anche nei momenti più difficili.

La quarta stagione sarà composta da 10 episodi, che verranno rilasciati con cadenza settimanale ogni giovedì fino al 24 settembre. Una scelta ormai consolidata da Paramount+ per le proprie serie di punta, che permette di mantenere alta l’attenzione del pubblico per tutta l’estate e di alimentare le discussioni tra un episodio e l’altro.

Il cast principale rimane invariato rispetto alle stagioni precedenti: ritroviamo Anson Mount nei panni del capitano Pike, Rebecca Romijn come Number One, Ethan Peck nel ruolo di Spock, Jess Bush, Christina Chong, Celia Rose Gooding, Melissa Navia, Babs Olusanmokun e Martin Quinn. Arricchiscono il cast anche le guest star Carol Kane e Paul Wesley, quest’ultimo già apparso in episodi precedenti nel ruolo di James T. Kirk, il futuro leggendario capitano dell’Enterprise.

Dietro le quinte, la serie continua a essere guidata da Akiva Goldsman e Henry Alonso Myers nel ruolo di co-showrunner. La produzione è affidata a CBS Studios, Secret Hideout e Roddenberry Entertainment, con un team di produttori esecutivi che include, tra gli altri, Alex Kurtzman, lo stesso Anson Mount e Rod Roddenberry, figlio del creatore del franchise Gene Roddenberry.

Per chi volesse recuperare le stagioni precedenti prima del debutto della quarta, tutte e tre le stagioni di Star Trek: Strange New Worlds sono disponibili in streaming su Paramount+. Ricordiamo che la serie ha esordito nel maggio 2022 riscuotendo un notevole successo di critica e pubblico, confermandosi come uno dei pilastri del rilancio del franchise Trek sulla piattaforma streaming.