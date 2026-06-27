A Uomini e Donne nulla è mai detto. Per tenere alto il livello di attenzione dei telespettatori, Maria De Filippi ha sempre nuove idee e proposte entusiasmanti. A rendere il programma così di successo sono, ovviamente, i protagonisti che vi prendono parte. Per tale ragione, spesso capita che volti noti, che in passato hanno generato parecchie dinamiche, tornino a distanza di anni. Basti pensare a Barbara De Santi, Federico Mastrostefano, ma non solo. In queste ore, sul web sta circolando una notizia davvero allettante che riguarda due ex protagonisti molto noti, che potrebbero ritornare nel parterre.

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Riccardo Guarnieri e Ursula Bennardo pronti a tornare a Uomini e Donne? Cosa è emerso

Molto spesso a Uomini e Donne capita di rivedere dopo anni dei volti molto discussi. A generare particolare sgomento in queste ore è una voce che vedrebbe un uomo e una donna pronti a rimettere piede in trasmissione. Le persone in questione sono Riccardo Guarnieri e Ursula Bennardo. I due sono stati beccati insieme in un locale nei giorni scorsi, cosa che ha subito fatto nascere il sospetto che tra di loro potesse essere in corso un flirt.

Successivamente, però, a tenere banco è stata un’altra notizia, decisamente più allettante. L’influencer Daria Restaino ha condiviso questa segnalazione aggiungendo un dettaglio che sta facendo molto discutere. La protagonista, infatti, ha detto che i due dovrebbero prendere parte alla prossima edizione di Uomini e Donne con una probabilità pari al 99,9%. Si tratta di una notizia che, qualora dovesse rivelarsi veritiera, genererebbe grande sgomento, sia tra gli esponenti del parterre, sia per quanto riguarda i telespettatori.

Riccardo e Ida Platano di nuovo insieme? Un sogno, o incubo, che si avvera

In effetti, sia Riccardo sia Ursula pare siano ritornati single. Guarnieri aveva trovato l’amore fuori dal programma, ma ultimamente le cose potrebbero essere cambiate. In merito alla Bennardo, invece, la dama era in coppia con Sossio Aruta, ma da qualche tempo i due hanno annunciato la loro separazione, dunque, la donna è tornata single a tutti gli effetti. I presupposti per partecipare a Uomini e Donne, dunque, ci sono tutti, anche se i due protagonisti non si sono sbilanciati sulla questione.

Se le cose dovessero prendere realmente questa piega, potrebbero esserci dei risvolti molto interessanti nel programma, specie alla luce di un’altra indiscrezione. Di recente, infatti, si è ipotizzato anche un ritorno di Ida Platano nel parterre. Anche la donna è ancora single, dunque, disponibile per mettersi nuovamente in gioco. Rivedere Ida e Riccardo a Uomini e Donne è un sogno che si avvera per molti, ma un incubo per altri. Non resta che attendere, dunque, per vedere cosa succederà.